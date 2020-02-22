怕陸生退學「虧很大」　西雪梨大學贊助3萬從第三國入境

▲受疫情影響的鑽石公主號陸續讓乘客下船。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

眼看開學日即將到來，中國赴澳洲的留學生卻因為旅行禁令而無法入境，澳洲西雪梨大學 (Western Sydney University)為了將影響降至最低，宣布如有留學生因禁令而不能就學，將提供1500澳元（約台幣31467元）的一次性補貼，幫助藉由第三國入境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在2月初為防止新冠病毒蔓延，禁止來自中國的外籍人士入境，並在20日2度延長禁令期限到29日。

根據《路透社》報導，每年外國留學生對於澳洲所產生的經濟價值約350億澳元（約台幣6992億元），其中中國留學生約占1／3。目前禁令所帶來的經濟損失來到10億澳（約台幣200億元），莫里森必須在經濟壓力與放鬆禁令壓力的天平上，取得一個平衡點。

Western Sydney University pays $1500 to Chinese students to help beat travel ban - https://t.co/Vr39D215PG pic.twitter.com/Q2mgr0tKqq — Aussie Rants and Raves (@aussie_rant) February 21, 2020

有教育人士擔心，如果學生不能準時回到學校上課，會退學選擇到其他國家留學。對此澳州政府說明，只要學生在中國境外待滿14天，就可以入境澳洲。西雪梨大學的發言人就表示，將會提供這些留學生1500澳元當作這14天的旅行基金，以透過第三方國家進入澳洲，「學生們都渴望前往澳洲，並儘快開始新的學年。」

澳媒指出，政府已經著手在討論放寬禁令事宜，來自武漢以外的中國留學生入境。澳洲航空執行長阿倫·喬伊斯（Alan Joyce）也表示，已經與各個大學保持聯繫，一但禁令取消，就會安排足夠的航班給中國留學生返澳就學。