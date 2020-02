怕陸生退學「虧很大」　西雪梨大學贊助3萬從第三國入境

▲受疫情影響的鑽石公主號陸續讓乘客下船。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

眼看開學日即將到來,中國赴澳洲的留學生卻因為旅行禁令而無法入境,澳洲西雪梨大學 (Western Sydney University)為了將影響降至最低,宣布如有留學生因禁令而不能就學,將提供1500澳元(約台幣31467元)的一次性補貼,幫助藉由第三國入境。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在2月初為防止新冠病毒蔓延,禁止來自中國的外籍人士入境,並在20日2度延長禁令期限到29日。

根據《路透社》報導,每年外國留學生對於澳洲所產生的經濟價值約350億澳元(約台幣6992億元),其中中國留學生約占1/3。目前禁令所帶來的經濟損失來到10億澳(約台幣200億元),莫里森必須在經濟壓力與放鬆禁令壓力的天平上,取得一個平衡點。

Western Sydney University pays $1500 to Chinese students to help beat travel ban - https://t.co/Vr39D215PG pic.twitter.com/Q2mgr0tKqq