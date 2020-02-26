「沒戴口罩像犯法」！她一早搭火車　大媽見狀秒嗆：你憑什麼上車…網戰翻

▲新冠肺炎持延燒，但有網友因為沒戴口罩搭火車，而遭到大媽怒斥，「沒戴口罩憑什麼上車、憑什麼講話」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳韻如／綜合報導

受到新冠肺炎疫情的影響，許多民眾出門都會戴上口罩自保，但現在卻出現，只要沒戴口罩，就會遭到側目的現象，甚至有網友因為沒戴口罩搭火車，而遭到大媽指責，「沒戴口罩憑什麼上車、憑什麼講話」，讓網友很是無奈。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，她26日一早與朋友搭火車，一上車便一如往常的面對面輕聲講話，但因為2人都沒戴口罩，沒想到卻因此惹來一串罵聲。

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原PO表示，一名大媽見到2人沒戴口罩在車上聊天而相當不悅，隨後對著2人怒斥，「沒戴口罩憑什麼上車、憑什麼講話」，讓原PO相當錯愕。原PO事後表示，她與朋友沒有任何發燒和咳嗽的症狀，也沒有影響乘客的行為，就突然被大媽指責，「好像我們沒戴口罩就是犯法」。

這篇文章一出，不少網友見狀紛紛留言，「大嬸，怕死別出門，健康的人不需戴口罩，口罩讓給真正需要的人好嗎」、「那大嬸有病，自己有帶了還怕被傳，在家就好，變得很老大的心裡都不正常」、「回她：因為我想把口罩留給像你這種有需要的人」。

不過，也有網友持反面意見，認為現在是非常時期，因此紛紛留言，「買不到口罩至少也戴個布口罩，不是為了別人而是保護自己」、「就戴起來吧～避免不必要的爭執」、「但有很多人是無症狀感染，保護自己也保護他人，還是戴著吧～」。

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