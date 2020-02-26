宗教盛會NO！她參加「祈福活動」進廟拜拜…回家發病「一家7人全感染」

▲大型宗教活動恐成為防疫破口。（圖／記者林世文攝）

記者鄭思楠／綜合報導

對於新冠肺炎疫情持續升溫，不少民眾擔憂大型宗教活動恐成為防疫破口。浙江大學醫學院附屬第一醫院之江院區7位新冠肺炎患者26日上午10點治癒出院，其中一位男子接受採訪時詳細描述了得病原因。原來，他家人參加一場祈福活動後確診，結果害全家7人全中標。

據《都市快報》報導，7位康復者中危重型3例、重型2例、普通型2例。有3例家住杭州，3例家住寧波，1例家住紹興。4例接觸過確診患者，3例流行病學史不詳。年齡最大的67歲，最小的51歲。

其中，寧波慈溪吳姓男子表示， 1月24日那天，他開始出現發燒（體溫38度以上）、咳嗽、乏力的症狀，他在春節時和親家一起吃過飯；而親家之前去參加了寧波一場祈福活動，回來後就確診了。

當地政府知道情況後，立馬讓他去了醫院。隨後，吳男接受檢測後，當即確診，之後因為病情加重，2月11日從寧波轉院到了浙大一院之江院區。

吳男說，到了這裡接受治療後，身體狀態一天比一天好，氣不急了，飯也吃得下了，「這裡的醫生，就和家裡親戚一樣的，態度很熱情，治療很規範，是一條流水線一樣。」

吳男孩透露，他們家一共確診了7個人，除了他之外，還有他的母親、老婆、兒子、兒媳，還有親家母和親家公；目前已經有6個人出院了，兒子兒媳是第一批出院的，他的母親25在寧波也出院了，「唯獨親家母現在還住院，不過應該馬上也可以出院了。」