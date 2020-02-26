遺體解剖新發現！新冠病毒或損「免疫系統」　單純給氧恐適得其反

▲新冠肺炎遺體解剖結果備受關注。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎遺體解剖結果備受關注，主刀手劉良近日在受訪時透露，從前期遺體解剖病理研究發現，新冠肺炎不僅損害了肺部，還損及免疫系統和其他器官；另外，肺泡功能可能受到損傷，然後氣道又被粘液堵住了，因此單純給氣給氧，有時候達不到目的，甚至可能適得其反。

劉良近日在接受《中國科學報》採訪時指出，從目前的的結果來看，新冠肺炎病毒在人體內不僅會造成肺部組織的損害，還可能包括免疫系統及其他器官，當然，這一結論只是基於目前的3例屍體的解剖結果得出的，至於是否具有共性，還需要等其餘6例屍體解剖結果出來後才能評估。

劉良說，目前看來，新冠肺炎不僅損害了肺，還包括免疫系統及其他器官。他同時提到，新冠肺炎逝者是否存在肺部嚴重纖維化暫且不談，可以肯定的是，在顯微鏡下，可以看到有些患者肺部切面出現粘液性分泌物。

他進一步闡釋說，目前切片結果顯示，肺泡功能可能受到損傷，然後氣道又被粘液堵住了，臨床上會出現缺氧低氧狀態，所以要改善病人的缺氧狀態，需要把氣道打通，對粘液進行稀釋、溶解，否則粘液沒有被化解，單純給氣給氧，有時候達不到目的，甚至可能適得其反。

至於病毒的傳播途徑，劉良表示，這並不是病理學的問題，但在進行屍檢時，有與合作單位一起，的確做了不同器官、組織的核酸測量，有些發現也有助於對病毒傳播途徑的分析，但還需要將不同檢測結果進行綜合分析，因為從目前來看，不同病例以及不同臟器的監測結果並不是十分一致。

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

由劉良教授以及附屬同濟醫院病理科王國平教授，共同組成的華中科技大學團隊，已進行9例遺體解剖，前3例病理研究結果已完成，20多位團隊成員正加班加點，力求以最快速度完成病理研究。此外，團隊完成的9例遺體解剖中，捐贈者年齡最小的52歲，最大的80歲，多在60歲以上。

遺體解剖是揭開病毒真面目的最直接手段。王國平教授解釋，遺體解剖是病理學研究的重要方法之一，通過病理學變化和臨床變化對比研究，揭示發病機制，分析死亡原因，總結診療經驗，提高臨床救治效果和防控效果。

據悉，遺體解剖在控制流行病蔓延過程中的重要性，在2003年SARS爆發時就已經有所印證。當時大陸專家普遍認為，衣原體是病原體，直到第一軍醫大學病理學家丁彥青教授對SARS死者解剖後，才得到強有力的證據支援了廣東專家組提出的「非典型病毒，不是衣原體」感染的論斷，將抗擊SARS引入新的階段。