案24北部婦人家庭群聚指揮中心宣布「結案」　大女兒列入極可能病例

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

北部案24婦人引起家庭群聚，因為感染源不明引起外界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日表示，有鑑於該起案子已經沒有向社會擴張的風險，宣布本起群聚「結案」。案24接觸者有2人確診，分別是她同住次女以及曾經探病的外孫女，另外大女兒雖然三次檢驗陰性，但有咳嗽症狀且和個案密切接觸，列為「極可能病例」。

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▲新冠肺炎案24家庭群聚調查結案。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，總計掌握接觸者853人，其中12人為家屬，有2人陽性確診（案25、26），醫護169人採檢154人，友人27人採檢12人，其它接觸者645人採檢64人皆屬陰性；案24的感染源從資料分析不去強烈追蹤，因為可能案件都已經超過潛伏期，整體來說該案沒有向社會擴展之虞，故宣布結案。

至於陽性確診的2名家人分別同住的次女和外孫女，外孫女曾經探病時和個案短暫互動，至於外孫女的母親、個案的大女兒經過三次檢驗陰性，但由於其有咳嗽症狀且發病前14天曾與案24密切接觸，故列為「極可能病例」。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，無法變成確定病例，但是有流行病學相關，他們也對相關的接觸者做後續調查，所有接觸者也都已經採檢完成，目前沒有新的接觸者。