林佳龍看大甲媽遶境：會提高感染風險　曝一句話反思「要神也要人」

▲大甲媽祖遶境如期舉行。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日宣布，大甲媽祖遶境將照常舉行，不過，後續會密切注意疫情，並配合政府政策，若疫情中心宣布不能辦就會取消。不過，交通部長林佳龍昨對此有感而發表示，俗話說「也要神也要人」，凡事必先自助，而後天助，繞境原意是為了驅除瘟疫，國人也應該守護自身健康、自助互助，呼籲這次的不團聚，是為了團結防疫。

林佳龍昨在粉絲專頁指出，每年的媽祖繞境盛事，讓不少信徒引頸期盼，但武漢肺炎疫情當前，站在防疫的立場，各界擔憂眾多信徒聚集的大活動，可能提高感染風險，他也深有同感。

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍談大甲媽遶境，強調這次的不團聚，是為了團結防疫。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

本名「林默」娘的媽祖娘娘是林氏宗親的「祖姑」，林佳龍說，他從小就信仰祭拜媽祖，媽祖向來是庇佑國人海上、陸上的交通，也可說是守護交通部的神明。

林佳龍說，俗話「也要神也要人」，凡事必先自助，而後天助，如果遶境原意就是為了驅除瘟疫，那麼神明庇佑眾生的美意，最重要的也是希望國人能夠守護自身健康、自助互助，強調這次的不團聚，是為了團結防疫。

▲顏清標表示，希望各界不要再製造對立。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

顏清標則在上午出面表示，「今年的遶境活動，也要宣導不鑽轎底，不觸摸神轎，不近距離接觸，在遠處雙手合十，甚至透過線上直播的觀看，一樣都能獲得媽祖的庇佑和賜福。」他也強調，希望各界不要再製造對立氛圍，大家要更珍惜台灣社會特有的人情味，用愛與包容，配合政府的防疫政策和措施，一起度過此次的難關。最後也再次祈求媽祖護佑台灣，能盡快順利平息此次的疫情，也保佑大家平安健康。

另外，雖然目前大甲媽祖遶境暫定如期舉行，但顏清標說，今年度的起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，將因應防疫的宣導措施停辦一年，相關的活動經費，將轉為積極籌辦今年度遶境進香活動的防疫工作。

顏清標表示，鎮瀾宮會將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈新台幣3千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】



快訊／大甲媽祖遶境「照常舉行」！ 顏清標出面證實：衛福部應該給標準