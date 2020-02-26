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7-11「APP咖啡寄杯」服務升級！即日起開放「跨店領取、轉贈好友」功能

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▲7-ELEVEN推統一發票兌獎平台抽獎活動，有民眾只花45元購買CITY CAFE冰拿鐵，就抽中百萬休旅車。圖為示意畫面。（圖／統一超商提供）

▲7-11線上咖啡寄杯服務即日起開放跨店領取、轉贈好友服務。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

在台灣平均每走5分鐘就有一間的便利超商競爭激烈，各大超商無不提供更方便服務吸引消費者。而繼萊爾富、OK mart、全家於自家App導入「咖啡寄杯」功能後，7-11於今年2月12日加入戰局，提供一次購買多杯、分次領取的「APP咖啡寄杯」服務，且即日起正式開放跨店領取、轉贈好友功能，服務再升級。

▲▼7-11咖啡寄杯服務開放轉贈、跨店領取服務。（圖／翻攝畫面）

▲轉贈好友流程。（圖／翻攝畫面）

7-11的OPEN POINT APP「行動隨時取」自2月12日起提供咖啡寄杯服務，原限制只能在原門市購買、原門市店取，不過即日起正式開放跨店領取及轉贈好友服務，轉贈流程部分，因於行動隨時取購買的咖啡會進入「我的兌換券」後，點選進去後按「行動隨時取提貨券」，接著頁面會出現購買咖啡數量，右下角有一「轉贈給好友」，接著輸入受贈人電話號碼、咖啡數量（提醒好友須同為7-11APP會員），無誤後點選確認鍵，對方就會收到轉贈咖啡。

目前7-11咖啡寄杯開放跨店領取及轉贈好友服務，僅限開統一超商發票門市及有販售 City Cafe、City prima精品咖啡、City tea現萃茶門市才能兌換，未開放外、離島門市販售及兌領，但未來會陸續上線。另目前「行動隨時取」只提供City Cafe寄杯服務，結帳方式有門市支付，包括現金、電子票證、信用卡、OPEN錢包等支付方式皆可，計下半年將會開放線上支付功能。7-11表示行動隨時取針對熟客需求，目前已具備完整的寄杯，跨店取，轉贈服務。

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