「請陳時中、小英做人間媽祖」　醫：政府硬起來！該阻擋的活動就要擋

▲顏清標強調，若疫情真有其他發展，也會全力配合政府的政策，來對遶境活動做緊急的調整。（圖／記者鄧木卿攝）

記者陳俊宏／綜合報導

鎮瀾宮董事標顏清標今天（26日）宣布，今年大甲媽祖遶境將如期舉行，但如果政府說要取消就會取消。而陽明大學附設醫院內科加護病房主任陳秀丹醫師則說，鎮瀾宮應延期或取消遶境，「陳時中部長，小英總統請勇敢向大型聚會活動說不！做人間的媽祖！ 我們衷心的期盼！」她認為，世人學習媽祖愛人的精神與有所為，才是媽袓讚許的行為。

顏清標今強調，「辦理遶境活動我們很在行，但是對於防疫工作，我們只是市井小民，完全外行，只能仰賴政府的政策。現在距離遶境起駕的日期尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，希望能和政府單位積極聯繫，若真的疫情有其他的發展，我們也會全力配合政府的政策…如果政府說要取消就會取消。」

請繼續往下閱讀...

顏清標說，今年的遶境「不鑽轎底」、「不觸摸神轎」，且起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，將因應防疫的宣導措施停辦一年；鎮瀾宮也會將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈3000萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。

▲▼陳秀丹說，「陳時中部長，小英總統請勇敢向大型聚會活動說不！做人間的媽祖！ 我們衷心的期盼！」（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

而陳秀丹25日在「陳秀丹醫師」臉書粉絲團表示，媽袓護衆生，非常時刻，要有智慧預防災害；松山慈佑宮都取消北港活動，大甲鎮瀾宮應可比照辦理，延期或取消遶境活動。

「媽袓不會因延期或取消今年的遶境而生氣。」陳秀丹指出，作為人間的健康保母， 醫護人員站出來，表達強力建議政府不該讓防疫有漏洞，人來人往的非特定人士聚集，疫調怎麼做？

陳秀丹說，「我們要學習媽祖的護生行徑， 阻擋新型冠狀病毒危害國人。政府要硬起來，該阻擋的活動就要阻擋，世人學習媽祖愛人的精神與有所為，才是媽袓讚許的行為。期許人人效法媽祖救人的愛心，政府官員當人間的媽袓，保護國人，不要讓醫護人員疲於穿脫防護衣，在重大壓力中工作！」

陳秀丹強調，醫護人力有限，隔離病房有限，多一位新冠肺炎患者，就限縮照顧其他疾病患者的醫護人力，「陳時中部長，小英總統請勇敢向大型聚會活動說不！做人間的媽祖！ 我們衷心的期盼！」

▲▼每年大甲媽遶境活動都吸引眾多信徒參與。（圖／資料照、鎮瀾宮提供）

▼年度盛事大甲媽9天8夜遶境原定3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）