武漢封城夜半傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號：已達人類承受極限

圖、文／鏡週刊

武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）爆發地點中國湖北武漢市，為防堵疫情向外擴散，已在1月23日宣布封城，禁止人民進出武漢，就連城內的民眾要上街也都被嚴格管制。封城至今1個月，有網友將武漢晚上的情況錄下來，一棟棟社區大樓的門窗亮著，看不見人影，但卻傳來此起彼落的哀號聲，網友直言，封閉時間已達到人類能承受的極限了。

▲武漢市民晚上在家中發出哀號，渴望解禁。（圖／鏡週刊提供，下同）

為了避免武漢肺炎持續擴散，中國政府在上月23日無預警宣布封城，先前剛好有影視工作者在當地，便帶著攝影機騎著單車，將封城內的景象記錄下來，以標題「守望空城」上傳到網路上。畫面中，武漢城內空蕩蕩，街上人煙稀少，少數出門採買的民眾也要被嚴格管制，到了晚上更是都在家裡沒辦法出門。

▲武漢封城後人煙稀少。

最近也有網友錄下武漢市晚上的情況，影片只見在一片黑暗之中，社區大樓家家戶戶幾乎都亮著燈，雖然看不見人影，卻聽見此起彼落，不斷的慘烈哀號，「不知道在等啥，這個片區都浮起來了，想出去啊！」從這些叫聲不難聽出人們渴望自由的聲音，就算到了晚上也沒辦法定下心神睡著。但拍下影片的網友也提醒，希望大家發洩時注意安全，別把頭伸到外面去，「樓上樓下都是唾沫，還是很危險。」

影片雖然只錄了短短1分鐘，但外頭聲音不曉得已持續了多久，畫面流出後讓世界各地的網友相當震驚，直呼這段影片非常毛骨悚然，「彷彿地獄傳來的叫聲」、「像是一部恐怖電影」，然而也有網友嘲諷表示：「你們儘管叫吧，反正共產黨聽不見的。」

▲網友看了相當震驚，直呼猶如地獄傳來的聲音。

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