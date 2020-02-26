傳承湘菜難休假　靠做模型放空紓壓

圖、文／鏡週刊

「我沒有休假的概念啊！別人的假日我們最忙。」大學沒畢業就進入餐飲業，為了眾多員工生計，也為了得到父親的認同，彭鐵誠的生活重心大多都在彭園，唯一能讓他忘掉工作的只有做模型。

彭鐵誠從小在廚房打滾，童年玩伴很多是廚師、學徒。四十年前考上工業設計系，卻因為彭園在亞特蘭大展店，他在父親要求下中斷學業前往幫忙。談及彭園，他很誠實地說：「是責任。」在中國菜系漸漸沒落的時代，傳承父親一身技藝與菜色，是他不能輕易放手的事。

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身為「湘菜之神」彭長貴的兒子，壓力遠遠大過於其他，彭鐵誠幾乎一輩子都待在餐廳裡，心裡難免遺憾，「如果沒進餐飲業我應該會海闊天空，我喜歡創新、美學的東西，像是服裝、建築，軍事我也很有興趣。」夢想被迫中斷，這些年他在工作裡漸漸找到替代方案，例如將原本以桌菜為主的彭園轉型為婚宴會館，結合舞台、燈光效果，成立婚企團隊等；下班後，則是醉心於製作軍機、軍艦模型。

聊到模型他滔滔不絕，從航空母艦、護衛艦、油料補給艦做到F16戰機，「一架飛機大概就十塊錢這麽大，很精細啊！還要上色。」開心地秀出一張又一張照片，問他最喜歡哪一個？彭鐵城一臉為難，「我都很喜歡，都很寶貴的！做了一系列擺在櫃子裡面。」

雖然極耗心力與眼力，有時甚至做到一整天忘記睡覺，但身負重擔的彭鐵誠也只有做模型的時候才能腦袋放空、徹底放鬆。



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