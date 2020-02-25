玩家怒了！11縣市幾乎全面禁飛無人機　民航局急說未定案...明辦說明會

▲無人機圖資顯示，有11縣市幾乎全面禁飛，但民航局解釋，目前還不是最終版本。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

民航局納管無人機，相關管理機制將於3月31日起生效，不過，目前網路上流傳的無人機圖資顯示，有11縣市幾乎全面禁飛，引來玩家抗議，號召3月13日至交通部前集會抗議。對此，民航局表示，目前圖資還不是最終確認版本，26日下午將召開說明會，釐清玩家疑惑。

無人機專章就快要上路，但目前網路上流傳的無人機圖資可見許多縣市都「一片紅」，有10多個縣市幾乎全市限制無人機飛行，僅8縣市綠區（可飛航區域）較大，此事引來眾多玩家抗議，並號召3月13日要去交通部前集會。

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▲從無人機圖資中可見，許多縣市幾乎全市禁飛無人機，僅開放極少數地點。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，民航局表示，目前坊間與網路上流傳的圖資，都非最終確認版本，各縣市政府還在確認各方資訊與意見。未來地方政府確認相關圖資後，將由民航局協助公告，現在無人機圖資APP也正進行測試，預計最快2月底3月初就測試版可以上線，將結合中央與地方政府公告的資訊，提供一般玩家查詢相關資訊，且只要輸入座標等資料，就能知道所處區域是否允許操作無人機。

目前全台各縣市中，採正面表列開放區的縣市包括六都與新竹縣、市、嘉義市、苗栗縣與屏東縣，即除縣市政府公告允許活動區域外，其他區域禁飛；其他縣市則採負面表列限制區，即縣市政府公告禁止之區域外，其他區域均可活動。

▲無人機專章將於3/31上路。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民航局強調，上述相關圖資適用對象為自然人，但機關、學校與法人只要通過民航局能力審查並核准活動，可以不受地方政府公告的圖資限制。

為協助地方政府建置兼顧玩家與一般民眾權益的無人機管理圖資，民航局明（26日）也將召開「飛行操作與活動區域」說明會，邀集地方政府與相關協會參與；考量疫情，現場將開放直播，供無法到場的人士掌握資訊與提問。