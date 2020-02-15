無人機新規3月底正式上路　全台剩8縣市可飛...日落後也禁止

▲警方也使用無人機打擊不法。（圖／記者林悅翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣無人機法案將在3月31日上路，民航局為了因應無人機活動的日益增長，在《民用航空法》中增訂無人機的相關規範，規範祭出之後，全台只剩8縣市可以有限制地飛行無人機，民眾可以在交通部民航局無人機規範管理系統查詢空域資料，以確認還有哪些地點可以飛行空拍機。

根據《民航法》規定，在民用與軍民合用機場四周之一定距離範圍內，以遙控無人機進行飛行或空拍等活動均有妨礙航空器飛航作業之虞，應依相關規定向民航局申請，新制上路之後，在原有的規範下，中央允許地方縣市政府可以採用「正面列表」、「負面列表」2種方式，自行規定使用範圍。

請繼續往下閱讀...

所謂正面列表和負面列表是指空域的管理方法，正面列表是指除了公告可飛行的區域外，全縣市都禁止飛行；而負面列表則是公告縣市禁飛區域，其餘開放使用。

▲圖資系統查詢。（圖／翻攝自民航局）

以目前圖資系統顯示，台灣本島僅有基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣使用負面列表方式，其餘縣市和六都使用正面列表方式，換句話說，正面列表就是全面禁飛的意思。

雖然禁飛區域居多，但目前空域圖資並非最終版本，各地方政府可以依照收集民意與內部討論後，再另行更改。無人機新法上路消息傳出後，許多影像創作者、YouTuber和無人機玩家也希望政府可以再審慎思考，也有民間團體「313反空域不平等聯盟」號召民眾在3月13日上街，捍衛自己的權益。