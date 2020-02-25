日韓人躲肺炎逃大陸！入境威海全「免費住旅館14天」…單人單間專人服務





▲南韓新冠肺炎的確診病例短短幾天內暴增至近千例。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓新冠肺炎的確診病例短短幾天內暴增至近千例，成為大陸以外確診者最多的地方。山東省威海市25日宣佈，從今日起，對從日本、南韓等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到旅館免費集中居住，14天後解除集中居住。

微博網友近日流傳，由於南韓病例暴增，許多韓人都想從山東、東北等地入境中國躲避疫情，首爾飛青島的機票還因此漲價好幾倍。

對此，威海市防控境外疫情輸入工作，25日提出具體措施要求。通報顯示，從2月25日起，對從日本、南韓等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到旅館免費集中居住，實行單人單間，專業化管理服務，確保居住人員舒心滿意，並可以方便順暢地與外界聯繫，14天後解除集中居住。

通報還表示，對2月10日以來從日本、南韓已經入境的中外人員，全部進行電話隨訪，了解每個人的身體狀況，對發熱人員和密切接觸者迅速進行專業處置。

此外，威海還將在機場、港口、車站以及進出的交通卡口，對來威海人員體溫檢測、登記，發現發熱人員一律由疾控人員送專門的發熱門診進行專業處置。

▲南韓疫情恐失控。（圖／達志影像／美聯社）

山東省煙台市也緊隨其後宣佈，把防境外疫情輸入作為當前疫情防控的緊迫任務，立即建立口岸聯防聯控機制，全面做好入境人員資訊通報、身份登記、健康檢測、應急處置等工作。

煙台市將在機場等出入境口岸設立入境交通運輸工具專門停靠區域和入境人員專用通道，對貨物、行李等進行嚴格規範的消殺檢疫，加強入境人員管理，做好健康申明和資訊填報等工作。

另外，對有發熱、乾咳等症狀的，立即採取相應措施，對無需採取措施的，安排專門車輛、「點對點」接送至目的地；對商務旅遊等短期居住的，一律安排在指定旅館居住。

此前，青島、延邊都採取了嚴格防範措施，包含加強人員體溫檢測、居家隔離，主動做好外籍人士溝通解釋和服務保障工作，在登機前要提示告知，降落後有隔離觀察要求，對沒有相應目的及固定居所的，一律勸返。