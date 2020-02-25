藥師公會連署挺台加入WHO　陳時中：台灣口罩實名制防疫史將留紀錄　

▲藥師公會推動「挺台灣加入WHO」連署活動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

全國藥師公會今（25日）召開記者會，推動「挺台灣加入WHO」連署活動，行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中特地前往現場「感謝」藥師，更感性喊話：「口罩實名制會在防疫歷史上留下紀錄。」蘇貞昌兩度鞠躬感謝藥師防疫期間辛勞。

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▲行政院長蘇貞昌到場對藥師們表達謝意。



新冠病毒爆發，台灣長期被拒絕在世界衛生組織（WHO）的門外，無法取得最新的防疫資訊，對此，台灣年輕藥師協會理事長李懿軒提到：「這次疫情爆發不知道什麼時候會結束，韓國疫情爆發排隊、伊朗口罩一片難求，但台灣擁有良好健保系統，第一線藥局共同努力推動口罩實名制，都是可以向世界分享的，這就是『Taiwan can help』。」

全台藥師決心站出來為台灣醫療人員發聲，藥師公會表示，就連藥師在藥學年會（FIP）也長期受到中國不平打壓，全力推動國民連署支持台灣加入WHO。

▲藥師公會發起連署活動。



台灣實名制已發放3100萬片口罩，藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示：「台灣民間是有愛的，陳部長要求第一線醫療人員不能出國，醫療人員這時候出國萬一感染要隔離14天，戰鬥力會弱化，藥師公會都願意挺陳部長，一起克服防疫難關。」陳時中在現場時不忘感謝藥師辛勞，也提到口罩實名制絕對會在歷史上留下紀錄。

▲陳時中表示台灣口罩實名制將會在防疫歷史上留下紀錄。



行政院長蘇貞昌提到：「這次防疫嚴峻，原本台灣被世界認為會成為世界第二大疫區，卻還能好好的，守住第一陣線，從超商店員、藥師到郵差配合，這是全台灣人民的努力。」被問及韓國提升為警示國家，他則表示，韓國疫情急速升溫讓台灣戒慎恐懼，目前日本狀況還在控制中，未來日韓有動向也會第一時間向台灣人民報告，希望民眾疫情間時刻注意政府發布訊息，切勿發布假消息。