防止社區感染　嘉義縣3+1行動醫療車輛內部紅外線消毒

▲ 嘉義縣3+1行動醫療車內部用紅外線消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，為阻絕新型冠狀病毒引起「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19，武漢肺炎）傳播擴散，提供民眾「安心」健康服務，嘉義縣衛生局已完成3+1行動醫療車輛及醫療設備全面消毒，並針對人員經常接觸之表面（桌椅、診療床、醫療器材、地板等）定期清潔。

▲ 嘉義縣3+1行動醫療定期消毒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

3+1行動醫療每天巡迴醫鄉鎮村里，除提供醫療保健服務，更積極落實防疫衛教宣導，為讓民眾安心受檢，衛生局要求第一線工作人員做好戴口罩及勤洗手等措施外，車輛內部採用紅外線消毒，並全面進行醫療設備與物資消毒，未來也將定期清潔、消毒，嚴守相關防疫措施。

縣長翁章梁表示，面對本土案例增加，重點工作就是防止社區感染，但定期健康檢查是保健基本功，為提供民眾「安心」受檢環境，衛生局已完成3+1相關清潔消毒工作，提醒大家，養成肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，並盡量少出入人多的地方，做好個人清潔衛生與健康管理，是大家不能忽略防疫作為。

衛生局代理局長趙紋華指出，如果遇到咳嗽、發燒等症狀，請立即就醫或撥打1922防疫專線，如為居家檢疫或居家隔離的鄉親，應遵守14天的自我隔離規定，切勿社區趴趴走，衛生局會密切關注疫情，希望所有鄉親，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。

►對抗病毒靠這瓶