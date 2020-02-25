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今年首例境外移入茲卡病毒！40多歲北部男從泰國返台後發病

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▲▼林詠青醫師個案說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲防疫醫師林詠青。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（25）日公布國內公布首例茲卡病毒感染症確定病例，為北部40多歲本國籍男性，1月25日至30日曾至泰國，2月6日至11日陸續出現症狀，經通報檢驗確診。

請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案2月6日至11日間陸續因喉嚨痛、出疹、骨頭痛等症狀數度就醫，醫院曾於12日通報登革熱及屈公病，雖該兩項檢驗結果陰性，但因檢出茲卡IgM抗體陽性故再次採檢並改通報茲卡，經檢驗於昨(24)日確診；個案目前已無症狀且過可傳染期，同行家人均無疑似症狀。地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除，並給予「1+6原則」衛教。

我國自2016年迄今共確診25例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，分別為越南及泰國各6例、緬甸3例、菲律賓及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。2016、2017、2018、2019年病例數分別為13、4、3及4例。

泰國今年截至2月13日累計報告8例病例，另中國大陸曾報告1例自柬埔寨境外移入病例。依據世界衛生組織發布之疫情概況，以及我國與鄰國境外移入個案資訊，目前疾管署針對鄰近我國有風險之柬埔寨、緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，另孟加拉、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

疾管署表示，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。離開流行地區後請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為(全程正確使用保險套)及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。

疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。

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