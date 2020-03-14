屏東出現「茲卡」病毒確診個案　馬國感染移入…衛生單位急消毒

▲東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，縣府環保局及屏東市公所已針對個案住家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣出現首例「茲卡」病毒感染症境外移入確診個案，縣府環保局及屏東市公所14日已針對個案住家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治，並呼籲民眾落實清除孳生源，做好容器管理，每周「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生、感染風險。

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▲▼消毒作業。

屏東縣政府衛生局表示，個案是住屏東市的馬來西亞籍23歲男子，1月16日至3月8日回馬來西亞探親，3月7日發病出現發燒等症狀於當地醫院就醫，3月8日由高雄小港機場入境，因呼吸道症狀經篩檢站通報疑似新冠經檢驗陰性，11日又因發燒、紅疹、喉嚨痛等症狀前往醫院就醫，通報檢驗也是陰性，12日回診並通報登革熱、屈公病及茲卡病毒，13日確診為茲卡病毒感染症境外移入個案，目前狀況穩定已痊癒返家。

衛生局說，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等；離開流行地區暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3周。

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