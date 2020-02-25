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高雄運發局新局長上任　許文宗：幫韓國瑜推動賽車、賽馬

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▲▼新局長就職 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市新任運發局長上任，將協助韓國瑜推動賽車、賽馬運動。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市政府運發局局長程紹同請辭後，由教育局前主秘許文宗接任，並在25日市政會議中宣誓就職，許文宗表示，目前以活絡運動場館作為主要目標，並希望有球隊選擇高雄做為發展基地，繼續協助韓國瑜推動賽馬、賽車運動，也會計畫在年底先辦理「賽馬嘉年華」試水溫。

許文宗指出，運動發展局主要就是推動社會體育，並提供良好的場地鼓勵市民去充分使用，培養運動規律的習慣，強化身心靈，從六都來看，高雄僅次於台北市，也因為過去做得不錯，但還要再加強培育體育競技人才，關於賽馬部分，由於硬體建設所需經費較高，目前也會持續爭取，日前有舉辦過賽馬錦標賽、賽馬研討會先試水溫，接下來就可逐步推動賽馬運動，其次在賽車運動部分，日前在世運主場館舉辦的直線加速賽辦得相當成功，當時的承辦單位希望市府可以繼續辦理，但考量到現在新冠肺炎疫情未降溫，會不會續辦還有變數。

關於電競的部分，目前分成幾個部份，有關這個電競產業的部分是由經發局負責，學校辦理的電競比賽，由教育局負責，一般社會上辦的電競比賽，是由運發局負責，之前也辦過研討會，也有辦理比賽，將來一定會再擴大辦理。

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關鍵字：

許文宗運動發展局.

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