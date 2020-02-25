開學日校園防疫總動員　善化、歸仁、白河、新化警護童一起來！

▲台南市國中小學開學日，善化、歸仁、白河、新化分局警方護童一起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市國中小學2月25日開學，校園防疫總動員，台南市警善化、歸仁、白河、新營等分局一大早就出動大批警方進行護童，並協助校方防疫秩序維持，全力守護學童健康與安全。

台南市善化警分局25日開學日針對轄區內學童上、下學時段，派遣警力執行「護童專案」勤務，確保婦幼安全。為因應防疫工作，各校已積極備戰防疫，包括環境清潔消毒、入校時檢測體溫，學童須全程戴口罩。善化警分局長方國璽也於開學日前夕邀集分局防治、交通組組長；針對轄內位於交通要道及學童人數較多校區前往視察，並與各校共同研議開學日入校動線規劃，防止開學首日因秩序混亂而產生糾紛及減少交通阻塞衝擊。

善化警分局所轄包含善化、安定、新市、大內等4區，計有15所國小，在有限的警力下，結合義交、義警、志工或替代役共同執行「護童勤務」，加強維護學童上學、放學的安全，並將警力規劃在最明顯的位置，針對學校附近周遭可能的狀況加以盤查或排除，對於落單的學童提供適時的導引與協助，以貫徹守護學童安全的決心，務期讓每一位家長對於幼童上、下學均能安心。開學日當天，善化警方除加派警力布署在轄內各國小協助學童安全進入校園，並溫馨提醒學童：如有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，要馬上主動告知，並配合學校聽從防疫工作人員指揮，各校防疫檢測體溫動線順暢、周邊交通秩序良好，讓學生能夠安心上課，家長也放心。

白河警分局一早就啟動「護童專案」，員警前往轄內各小學校門口協助配合學校的導護志工媽媽、學校老師們維持學童上學交通秩序、疏導交通，讓小朋友安全、安心開學去。白河警分局為確保轄區學童與校園安全，除了加強校園周遭巡邏守望提高見警率外，並詳加注意與查察可疑人、事、物，關懷留意在學校外逗留或落單之學童安全，適時提供協助，防止意外發生；同時也呼籲希望學童家長在接、送學童時，切勿併排停車或滯留過久，配合警方交通疏導，注意交通安全，避免孩童跨越馬路，或因為停車不當造成壅塞，讓孩童安全快樂的上學。

白河分局長朱信憲亦藉由開學首日「護童勤務」的實施，親自率員至白河國小校門口，關心學童上學的交通安全狀況，協助學校量額溫時的秩序維護，並表示警察將持續加強校園安全維護工作，也會對學童上、放學的安心走廊加派警力巡守，建構快樂及安全的學校生活環境。

台南市警歸仁分局於開學日，針對轄區內23間國小執行「護童專案」暨新豐高中及6所國中共規畫37名警力、22名民力交通疏導勤務。歸仁分局分局長梁仁輝表示，由於目前尚在防疫階段，為了防止群聚感染，各級學校均因地制宜有許多管制及量測體溫措施，其中仁德國中利用熱顯儀縮短入校量測體溫時間，對於進入學校動線，家長及學童難免會較不適應及擔憂，為維護學童安全且兼顧交通秩序，特地規畫、執行「護童專案」及交通疏導勤務，結合志工、導護媽媽、路老師共同守護學童，安心上學並維護周邊交通安全。

新化分局於開學日上下學時段，全面啟動「護童專案」，派遣員警執行交通疏導，對易壅塞路口派員加強疏導、維護學生上下學交通安全；並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，引導學童行走行人穿越道，建立行人路權正確交通觀念，並提醒學童們注意交通安全。

新化分局分局長許芳毅表示，開學首日，家長載送學童上下學情形必然增多，家長接送小孩的「熱點區域」，易造成交通壅塞、回堵，呼籲駕駛人行經校園周邊應放慢車速，留意過馬路孩童安全，避免併排或於路口處臨時停車，共同維持交通順暢。新化分局每日於學童上、下課執行護童勤務，針對各中、小學校周邊增加巡邏密度及強度，藉由「護童專案」勤務提高見警率，並加強校園周邊安全，以期學生能安心求學，塑造一個讓學童安全無虞，快樂學習的就學空間。

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