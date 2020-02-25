棒球健兒防疫很不同！　彰化東山國小遠紅外線3層防護+跑步鍛鍊體能

▲東山國小開學日訓練體能跑步照常。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情升溫，25日學校開學日，培育棒球選手的東山國小，搭配遠紅外線顯影設備來輔助監控學童體溫，部分國小不讓家長進校，甚至將學生的課桌椅拉開距離，將升旗典禮取消改為疫情宣導，將防疫做到滴水不漏，在校門口安排多名老師量額溫，讓不習慣操作額溫槍的老師們喊「按得手都酸了」。

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▲育英國小老師對學生量額溫。（圖／記者唐詠絮攝）

東山國小為確保開學後防疫措施順利推行，以維護校園環境與師生健康，提前在19日已經將校內、少棒隊宿舍及浴室亦已全部消毒，還有運用高科技紫外線臭氧殺菌機以供宿、教室及廁所使用，學生晚上住宿時亦開啟空氣清新機以保持室內清淨。上午開學日更啟動3層防護機制三層防護，出門前學生家長為子女量測體溫，並記錄溫度於聯絡簿，上學進校門口設量測體溫管制站再量一次，額溫 ≥37.5 (或耳溫 38 以上)則要求戴上口罩送到隔離空間並聯絡家長帶回就醫。

▲員林國小上午啟動量額溫。（圖／員林國小提供）

校長李世勳說，中午時段在班級再進行一次量體溫。另宣導每節下課都要洗手。此外，教職員工及家長、訪客入校園時，先經紅外線熱影像儀快速預掃監控有無異常體溫，再進一步量測額溫，尤其這些棒球小尖兵需要強化韌性面對困境的勇氣，早上一如往常晨跑鍛鍊體力，也開朝會對學生說明防疫的重要性。

▲東山國小宣導疫情。（圖／東山國小提供）

而在員林市區內多所國小，7點20分就有許多家長帶小孩就學，學校也安排老師站在門口量額溫，有的老師笑著說，按額溫槍還真的按到大拇指會酸；警方也加派員警護童，家長對疫情多數抱持樂觀的看法，「多洗手應該就沒多大問題」，希望學童安心就學快樂學習。

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