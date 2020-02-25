全戴口罩進校門！師大附中封3入口　「熱像儀、額溫槍」把關3600學生體溫

▲師大附中全體動員高規格防疫，所有入校師生都要量測體溫。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

高中以下今（25日）開學，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情各級學校謹慎應對，不少師生和家長擔心上課後的狀況。《ETtoday新聞雲》直擊師大附中開學首日情形，學生們幾乎都是戴上口罩進校園。學校也將另外3入口封閉，統一由大門進出，方便量額溫，造成校門外大排長龍的特別畫面。

師大附中因應疫情，在延後開學的2週開了多次會議，同時向學生宣導，因入校要量額溫，務必提早到校準備。師大附中學務主任林湧順表示，今早開學典禮將進行衛教宣導，導師時間也會再次提醒相關事項。學校同時備好口罩、酒精和次氯酸水等防疫物資。

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▲▼體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）



林湧順說，為了解學生身體狀況，學校這次準備熱像儀在大門口，一進校就能知道誰的體溫過高，因目前只有一顆鏡頭，會再加買一顆使用。同時採分流，大門口規劃3走道，由家長們協助量額溫外，班上配置額溫槍，每天下午必須再量一次。

師大附中表示，全校加國中部，約有3600名學生，原本進校共有4入口，但為落實量體溫，將其他3入口封閉，必須由大門統一進出，估計順利會比平常延誤15分鐘入校。教職員部分則採自主規範。

▲▼師大附中表示，若學生體溫太高，將會請學生在一旁休息，再量一樣高，就會請家長帶回。（圖／記者湯興漢攝）



這次算是最長的一次寒假，大部分學生們雖表示開心，但也說多了時間準備各項功課。對於這次疫情，不少學生認為，其實只要做好平常該做的清潔，必要時戴口罩、勤洗手就不太擔心，這也是家長們一再提醒的事情。師大附中透露，因有國中部，學生數多，原本計劃「分段時間」入校，考量後續麻煩等狀況沒採用，將再根據今天入校情況調整。若學生體溫太高，會請學生在一旁休息，再量一樣高，就會請家長帶回。另外，學生們幾乎都是戴口罩上學，師大附中指出，並沒有規定戴或不戴，但相關的提醒都有在開學前說明。

▲師大附中將再多購入一顆熱像儀鏡頭使用。（圖／記者湯興漢攝）