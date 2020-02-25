　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全戴口罩進校門！師大附中封3入口　「熱像儀、額溫槍」把關3600學生體溫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大附中全體動員高規格防疫，所有入校師生都要量測體溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

高中以下今（25日）開學，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情各級學校謹慎應對，不少師生和家長擔心上課後的狀況。《ETtoday新聞雲》直擊師大附中開學首日情形，學生們幾乎都是戴上口罩進校園。學校也將另外3入口封閉，統一由大門進出，方便量額溫，造成校門外大排長龍的特別畫面。

師大附中因應疫情，在延後開學的2週開了多次會議，同時向學生宣導，因入校要量額溫，務必提早到校準備。師大附中學務主任林湧順表示，今早開學典禮將進行衛教宣導，導師時間也會再次提醒相關事項。學校同時備好口罩、酒精和次氯酸水等防疫物資。

請繼續往下閱讀...

▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

林湧順說，為了解學生身體狀況，學校這次準備熱像儀在大門口，一進校就能知道誰的體溫過高，因目前只有一顆鏡頭，會再加買一顆使用。同時採分流，大門口規劃3走道，由家長們協助量額溫外，班上配置額溫槍，每天下午必須再量一次。

師大附中表示，全校加國中部，約有3600名學生，原本進校共有4入口，但為落實量體溫，將其他3入口封閉，必須由大門統一進出，估計順利會比平常延誤15分鐘入校。教職員部分則採自主規範。

▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼師大附中表示，若學生體溫太高，將會請學生在一旁休息，再量一樣高，就會請家長帶回。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

這次算是最長的一次寒假，大部分學生們雖表示開心，但也說多了時間準備各項功課。對於這次疫情，不少學生認為，其實只要做好平常該做的清潔，必要時戴口罩、勤洗手就不太擔心，這也是家長們一再提醒的事情。師大附中透露，因有國中部，學生數多，原本計劃「分段時間」入校，考量後續麻煩等狀況沒採用，將再根據今天入校情況調整。若學生體溫太高，會請學生在一旁休息，再量一樣高，就會請家長帶回。另外，學生們幾乎都是戴口罩上學，師大附中指出，並沒有規定戴或不戴，但相關的提醒都有在開學前說明。

▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大附中將再多購入一顆熱像儀鏡頭使用。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷兩截」！頭肩著地急送醫…她
葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒！「病例會再增」圍堵比減災
快訊／南韓再增60例！累計893人確診8死　將對新天地所有信
台股早盤跌逾百點！美股四大指數重挫逾3%　拖累台股跌破115
謝和弦護莉婭「恐怖詛咒451人」！　網友一個標記踩他痛點火大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7千學生進校園！高雄中山工商開學首日做足準備　去福利社也要分單雙數

小鎮醫師列出媽祖遶境5大防疫困難　「武漢萬家宴也是在戶外」

快訊／宜蘭外海09：00規模4.5地震　最大震度2級

葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒　「病例會再增」圍堵比減災重要

85大樓又不見！西半部空氣髒爆了　46測站「亮橘紅燈」

全戴口罩進校門！師大附中封3入口　「熱像儀、額溫槍」把關3600學生體溫

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦！它就跟流感一樣

最長寒假結束！開學日敲響防疫戰線　「學童戴口罩+量體溫」開學典禮改視訊

北一女開學「消毒2次+ 量3次體溫」才放行　男教官校門口站崗盯防疫

開學首日6張圖詳解「防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

7千學生進校園！高雄中山工商開學首日做足準備　去福利社也要分單雙數

小鎮醫師列出媽祖遶境5大防疫困難　「武漢萬家宴也是在戶外」

快訊／宜蘭外海09：00規模4.5地震　最大震度2級

葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒　「病例會再增」圍堵比減災重要

85大樓又不見！西半部空氣髒爆了　46測站「亮橘紅燈」

全戴口罩進校門！師大附中封3入口　「熱像儀、額溫槍」把關3600學生體溫

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦！它就跟流感一樣

最長寒假結束！開學日敲響防疫戰線　「學童戴口罩+量體溫」開學典禮改視訊

北一女開學「消毒2次+ 量3次體溫」才放行　男教官校門口站崗盯防疫

開學首日6張圖詳解「防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

病毒真面目即將揭曉！遺體解剖已完成11例…陸團隊透露「有重大發現」

印度恆河神秘「噬菌體」是人類救星？　「專吃細菌」連霍亂也能滅

喬丹落淚緬懷Kobe「他走了某部分的我也死去」　自嘲哭哭臉又要瘋傳

美股重挫...亞股反應不同調　日股、陸股下跌　韓股逆勢走高

南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

以色列2架包機400人返抵韓國　韓外交部：安排後續500人回國事宜

張育成4局接替游擊　3打數無安打

南韓大邱淪重疫區　民眾怕爆「口罩2小時賣48萬片」排隊人龍塞爆超市門口！

太空人作弊仔被球迷噓爆　阿偷伯：只是些噪音而已

快訊／中彰快速道路3車追撞！聯結車剎車「轎車秒成鐵餅」　1女童受困

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

血友病童母子搭機回台！父親說話了

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　120人拚60條產線

血友病童母子　住進負壓隔離病房

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

3月瘋媽祖照常vs.停辦　專家3建議

今飆30度兩波變天　「下周冷空氣南衝可能個位數低溫」

他問：口罩變好買了？一票網同感

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

旅遊疫情建議「第一、二級」國家返台也自主管理

網瘋傳「假腳涼鞋」喊可怕！內行人痛揭真相

19例讓政府狂抓白牌　同業司機崩

嬤每天「坐鎮超商」買酒精！他觀察3天驚呆

女子診所內咳嗽噴痰！醫師面罩「黏一塊」傻眼

更多熱門

相關新聞

媽祖遶境　柯：要辦需做很多修正

媽祖遶境　柯：要辦需做很多修正

每年吸引上百萬人參加的進香活動，大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染。對此，台北市長柯文哲25日受訪表示，他以台北燈節經驗，標準做法是，「可以辦，但是要做很多修正」。

視察防疫　柯：終究是要復工復學

視察防疫　柯：終究是要復工復學

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

開學日敲響防疫戰線　家長：相信學校

開學日敲響防疫戰線　家長：相信學校

北一女開學　教官站崗盯防疫

北一女開學　教官站崗盯防疫

關鍵字：

師大附中開學量額溫口罩新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

血友病童母子搭機回台！父親說話了

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

愈夜愈美！台中絕美古色茶館

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

守衛犬偷懶曬太陽　他掃地舉腿庫

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面