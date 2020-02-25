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北一女開學「消毒2次+ 量3次體溫」才放行　男教官校門口站崗盯防疫

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▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

▲高中以下學生今日開學。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，最長寒假終於結束，全國高中以下學生今（25日）開學，數百萬學生群聚校園，讓防疫工戒備森嚴。《ETtoday新聞雲》7時不到抵達台北市北一女中，就看到校長陳智源站在校門迎接學生，他表示，今天特別在校門觀察防疫動線，希望學生能盡速進教室上課，不受疫情影響。

▲▼臺北市校長布達暨宣誓典禮，北一女74年來首位男校長陳智源。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲北一女校長陳智源。（圖／記者呂佳賢攝）

高中職以下學生今日開學，因應疫情，各地區學校訂定防疫措施。陳智源指出，北一女比照北市教育局規定SOP流程，校門口就讓學生入校有分流措施，一條動線為「已自行測量體溫者（體溫未達37.5度），往右走」，另一條為「未自行量測體溫者，往左走」，除了早上一次測量體溫外，中午及下午也會有分別兩次的量耳溫時間，希望將防疫工作做到最完善。

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼學生分兩條動線進校園，分別為自主量體溫以及未量體溫。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

依照記者觀察發現，8成以上學生都已在家裡量好體溫，因此大部分學生進校門後都是走右邊通道，少數學生忘記量體溫，則會往左邊走。陳智源說明，因應這次疫情，校方已跟學校家長會開了「N次」會議，開學前也在2月初即前幾天校園全面消毒兩次，希望家長能放心的讓學生到校就學，因應上午量測體溫需要人力，老師與家長志工也動員10多名協助一早量體溫工作，希望學生不要卡在門口無法進教室上課。但陳智源也表示，今天以防疫工作為主，不想被拍到，回答完記者問題就離開了校門口，站在校園內協助老師繼續完成防疫工作。

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼高中以下學生今日開學。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

對於疫情，不少學生則是認為很放心，覺得作好防疫工作應該就不用擔心，記者也觀察到，雖然北一女沒有規定一定要戴口罩才能進校園，但九成學生均戴口罩入校，少數學生則是在進校園前趕緊找到書包中的口罩戴上。
 

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