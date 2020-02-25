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26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　120人拚60條產線！3月初可日產千萬片

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26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　拚60條產線！3月初可日產1000萬片。（圖／東森新聞）

▲眾人把剛做好的口罩機搬上車，準備送到各地口罩工廠去。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

為確保口罩供應，台灣26家工具機廠商組成的「口罩國家隊」，正力拚60條口罩產線，如今秘密基地也曝光。副總統陳建仁就在臉書以「台灣的潛實力」為題發文說，「平日裡，他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近千億元。沒想到，一場失控的疫情，竟讓這群老闆們甘願放下自己的事業，當起志工」，這群120人的精銳部隊自帶便當、自租旅館，3月初可日產1000萬片口罩。

《東森新聞》直擊，「口罩國家隊」在330坪大的空間裡，先組裝接著測試，現在一天可生產2台口罩機，平均一台一天可生產10萬片口罩。長宏機械有限公司負責人呂清林介紹，口罩生產透過3層布的組合摺緊、成型，然後入鼻樑線，熔接、切斷成產品。

請繼續往下閱讀...

前段機台輸送帶能把不同材質的不織布一次切合完成，後段是耳帶機，超音波技術將耳帶熔接在口罩上，過往3到4天才能做出一組口罩機，現在1天就能做出2組。

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　拚60條產線！3月初可日產1000萬片。（圖／東森新聞）

▲▼口罩製作過程。（圖／東森新聞）

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　拚60條產線！3月初可日產1000萬片。（圖／東森新聞）

精密機械研究發展中心（PMC）總經理賴永祥表示，上銀大銀是鼎鼎有名的科技公司，那普森是做工具機裡面的主軸，協易是做沖床的公司，也在北部。

關鍵人物是這些企業老闆，工具機暨零組件公會理事長許文憲看到全民寒冬中瘋買口罩，登高一呼號召大家完成這個不可能的任務。賴永祥說，「我們的群組上，我看到的是我可以支援幾位，我可以做些什麼。然後有一些廠商說，這個部分我的生產線都可以馬上調整，優先最速的供應。」

台灣瀧澤科技股份有限公司總經理戴雲錦指出，他們派出工程師、幹部、課長和經理，「因為大家派過來，也不能太失禮啦，派的都是強棒。」只要原物料沒問題，按照進度，台灣3月初一天要生產1000萬片口罩不是問題。

陳建仁近日也在臉書說，這群國家隊成員，不但有來自國家級研究機構工研院，與財團法人精密機械研發中心的技術與人力資源；更有工具機大廠東台、台灣瀧澤科技、永進、亞崴、上銀、大銀等，傾力相助。

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　拚60條產線！3月初可日產1000萬片。（圖／東森新聞）

▲▼口罩國家隊秘密基地曝光。（圖／東森新聞）

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　拚60條產線！3月初可日產1000萬片。（圖／東森新聞）

陳建仁表示，平日裡，他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近千億元，沒想到，一場失控的疫情，竟讓這群老闆們甘願放下自己的事業，當起志工，不但無償「出人、出力、出零件」，更史無前例地「自動合體」成一支實力堅強的國家隊。

陳建仁指出，PMC總經理賴永祥形容，「政府斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但現在有了『國家隊』助攻，快速縮短為一個月。」

陳建仁寫道，國家隊能迅速成軍，關鍵人物就是工具機公會的名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄；一月底，當政府宣布徵用全台口罩，統一販售，並拍版自建口罩產線，「看到新聞時，東台董事長嚴瑞雄直覺不對勁，口罩生產設備技術門檻並不高，到底是那個環節出錯，是缺料？缺工？還是缺生產設備？」

陳建仁說，如果連最基本的設備都缺，就算料源充足，口罩也做不出來；釐清原因後，嚴瑞雄馬上在公會群組希望號召同業協力建置產線，意外的是，這群忙碌的老闆們，竟都擱下自己的事業，第一時間跳出來幫忙。

▼台灣瀧澤科技股份有限公司總經理戴雲錦。（圖／東森新聞）

台灣瀧澤科技股份有限公司總經理戴雲錦。（圖／東森新聞）

▼精密機械研究發展中心總經理賴永祥。（圖／東森新聞）

精密機械研究發展中心總經理賴永祥。（圖／東森新聞）

陳建仁表示，賴永祥印象深刻，2月4日，政府宣布口罩改採實名制，限量販售當天，他與工研院等法人機構，正在經濟部開會，研擬如何加速建置口罩產線；同一天，嚴瑞雄代表工具機業者打給他，主動要求幫忙。

陳建仁說，於是，東台董事長嚴瑞雄、瀧澤總經理戴錦雲親自領軍，永進、德大、東培、上銀、亞崴等，亦派出精銳部隊，帶著技術與零組件，北上支援；賴永祥激動形容，「這些都是強棒，一來就直接蹲下來做配線之類的低階工作，每天忙到晚上十點多才走。」

陳建仁轉述，賴永祥說，「我在業界30多年，第一次看到這樣不分彼此的合作。」陳指出，這群120人的精銳部隊，兩個月可創造產值約2億元，但他們不求回報，還自帶便當，自租旅館，自帶工具箱，只求口罩產能早日上線，儘快解決社會大眾的不安，「一場失控的疫情，社會因口罩之亂，集體焦慮，甚而撕裂對立；所幸，人類互助本能，猶如黑夜中帶來希望的曙光。」

▼陳建仁感謝「口罩國家隊」。（圖／翻攝陳建仁臉書）

▲▼陳建仁談26家台灣工具機廠商組成的「國家隊」。圖中「霧崴科技」應為「靄崴科技」，「瀧澤科技」，全名應為台灣瀧澤科技。（圖／翻攝自陳建仁臉書粉專）

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