開學日防疫「壓力測試」　柯文哲：終究還是要復工復學

記者楊亞璇／台北報導

中小學25日開學，台北市長柯文哲一早前往社子國小視察防疫情形。柯文哲強調，「終究還是要復工復學，不可能一直擺下去」，今天是壓力測試，每個學校遇到什麼問題傳回來，做滾動式修正。

柯文哲表示，就北市來講，國小、國中、高中20萬名上線，前幾天七點這時候馬路上沒什麼車，今天明顯多起來，「今天是壓力測試，終究還是要逐步復工復學，但是也不要一下全部上來」，今天算是比較大規模，其他一些什麼親子館、老人共餐，看情況慢慢加回去。

▲柯文哲巡視學校開學日防疫整備工作。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲形容，「今天大概是最大的GAP」，至少22萬人上學，這一兩天用回饋跟反應方式，教育局設個窗口，每個學校遇到什麼問題傳回來，滾動式修正，ok之後再把其他社會活動加上，「終究還是要復工復學，不可能一直擺下去」。

柯文哲說，台北的學校已經花很多力氣做資通訊基礎建設，校園都網路化，他交代用e化方式讓整個流程速度更快，要求每個學校列出來，寫程式優先處理。

至於學生可以自主在家量體溫，柯文哲說，1000人以上學生理論要有10個通道，他認為一定要用e化方式，每個學生都有學生證，如果透過網路運作，早上出門前在家先上網，速度比較快。柯文哲表示北市社經地位比較高，加上少子化結果每個小朋友變寶貝，所以家裡耳溫槍大部門都有

若才藝班老師確診如何處置？柯文哲說，還是要疫調，你現在問很多題目，常常要遇到才知道，設恨多狀況一定有漏網之魚，所以要回饋與反應，還是要設單一窗口，每個學校有問題近來，馬上在中央做決策。

社子國小校長朱榮富指出，前門配置5個通道，側面配置3通道，車道僅開放到上午7點，7點後設置通道給學生量額溫。朱榮富說，可以的話還是全部量，本來針對在家量好體問的學生是是抽檢，但是今天因為志工人數充足，在不妨礙路線的狀況下測量。

輔導主任林麗惠表示，全校有1200位學生，加上幼兒園共1500位，沒有要求學生戴口罩，每間教室配有耳溫槍，要求老師早晚再各量一次耳溫，若超過37.5度，經健康中心檢查後，送往隔離區。

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