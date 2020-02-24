realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

▲realme X50 Pro 5G。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

「手機新人」realme今（24）日推出了旗下首款5G旗艦手機realme X50 Pro 5G；這款新機是realme首批搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G旗艦機型，支援雙模5G全網通，擁有6,400萬鷹眼變焦四鏡頭、3,200萬超廣角雙前鏡頭、90Hz Super AMOLED，以及65W SuperDart超級閃充。realme X50 Pro 5G售價599歐元起（約台幣19,700元），相當於不到2萬元就可入手。

realme X50 Pro 5G機身採用金屬中框，提供青苔和紅鏽兩種低飽和度配色，螢幕表面和機身後蓋採用AG工藝的3D第五代康寧大猩猩玻璃，並採用AG表面處理工藝。

realmeX50 Pro 5G將提供雙模5G全網通，支援SA/NSA雙模5G及國際5G網路主流頻段，包括n1、n3、n41、n78和n79；並以特有Smart 5G技術，智慧判斷網路需求，進行4G/5G無感切換，透過頻寬和電量智慧化分配，使電池功耗減少30%，續航能力有效提升。

且為了讓用戶在訊息干擾嚴重的地方有更好的性能體驗，其將支援Wi-Fi 6，有效達到更遠的傳輸距離與更高的傳輸速率，並同時支援5G+雙Wi-Fi三通道，覆蓋所有使用場景，使網速智慧提升。

而realmeX50 Pro 5G除了是首批搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G的realme機款外，也是realme首批採用LPDDR5運行記憶體，相對LPDDR4X，速度提升29%，功耗降低20%。

為了確保手機能夠更好運行，realme X50 Pro 5G採用五重立體冰封散熱 Pro技術，由VC液冷銅板、多層立體石墨散熱片、散熱矽脂等多重散熱材料組成，其中VC液冷均熱銅板面積高達1821mm2，比傳統熱管散熱面積更大，能夠100%覆蓋核心熱源，散熱能力更是大幅提升，隨時保持最高性能狀態。

realmeX50 Pro 5G搭載4,200mAh雙電芯電池，首發全新65W SuperDart超級閃充技術，支援亮螢幕充電，邊玩邊充，僅需35分鐘就能充滿。標配新一代 GaN 適配器，具有更高的功率密度，體積小巧、發熱更低。同時，realme X50 Pro 5G相容30W VOOC 4.0閃充和18W QC/PD快充。SuperDart超級閃充具備過充保護、過壓保護與過流保護、過溫保護、極端情況保護和內置安全IC晶片等五重防護。

▼realme X50 Pro 5G規格。（圖／翻攝自YouTube）

realme X50 Pro 5G採用比例20:9的6.44吋Samsung Super AMOLED螢幕，螢幕佔比達92%，支援HDR+、100% DCI-P3色域和陽光螢幕顯示，最高亮度達1000nits，峰值對比度 2000000:1，其E3發光材料，有效降低37.5%藍光，與5%功耗。

以6,400萬鷹眼四鏡頭為基礎，realme X50 Pro 5G升級為前後超廣角6,400萬鷹眼六鏡頭，並加入許多潮玩功能。前鏡頭為雙鏡頭配置，主鏡頭為3,200萬 SONY IMX616感光元件，搭配F2.5光圈；次鏡頭則為105°超廣角鏡頭，搭載800萬畫素與F2.2大光圈。雙鏡頭皆支援HDR自拍與自拍超級夜景，並支援多模式影片錄製，包含超廣角、UIS超級防手震、美顏與即時景深。

realmeX50 Pro 5G在容量方面，將會提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三種版本選擇，三個版本的售價依序為599歐元（約台幣19,700元）、669歐元（約台幣22,000萬元）、749歐元（約台幣24,600元）。據了解，realme X50 Pro 5G將會於4月在歐洲正式開賣，至於台灣市場的上市計畫待定，對此款新機有興趣的消費者可能還需要再等等了。

▼realme X50 Pro 5G最低售價599歐元起，相當於不用2萬台幣就可入手5G手機。（圖／翻攝自YouTube）