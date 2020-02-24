　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟部准了！丹麥廠商「70億投資」台灣風電增資案通過

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲風力發電,新竹。（圖／視覺中國）

中央社訊

經濟部投審會今天通過7件重大投資案，其中包括核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S的兩件風電公司增資案，金額直逼新台幣70億元。

經濟部投審會今天召開委員會議，核准及核備2件僑外投資、2件陸資投資、1件對外投資及2件對中國大陸投資案。

丹麥商CI II CHANGFANG K/S的兩個增資案均獲投審會通過，分別是以新台幣63億4420萬元增資哥本哈根基礎建設彰芳股份有限公司，並轉投資彰芳風力發電股份有限公司；以及新台幣5億8110萬元增資台灣風能投資股份有限公司，並最終轉投資彰芳風力發電股份有限公司及西島發電股份有限公司，經營發電業。兩案併計增資69億2530萬元。

薩摩亞商GOOD FLAVOR ALPHA LIMITED以新台幣4億775萬8029元，增資源友企業股份有限公司，從事烘焙炊蒸食品製造業。

香港商津耀發展有限公司以新台幣3億6000萬元投資微邦科技股份有限公司，經營電腦及其週邊設備製造業、醫療器材製造業、生物技術服務業等；香港商上緯（香港）投資有限公司，以新台幣2億2400萬元增資上緯興業股份有限公司案，主營精密化學材料、合成橡膠、合成樹脂及塑膠及其他化學材料的生產及買賣業務。

至於對外投資的部份，喬山健康科技股份有限公司申請以日圓62億4100萬元受讓日本富士醫療器股份有限公司（FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG. CO., LTD.）60%股權，主要從事醫療機器、健康機器、美容機器之產銷、租賃及安裝維修業務。

上市（櫃）公司對中國大陸投資，則有台灣聚合化學品股份有限公司等6家公司與國喬石油化學股份有限公司提出增資與投資申請。

ET快訊
快訊／花蓮縣20:10發生4.2地震　震度最大4級
連千毅蹲苦牢「心繫疫情」！緊急委託律師做這件事
吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！代班名單驚見金鐘主持人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

經濟部准了！丹麥廠商「70億投資」台灣風電增資案通過

血友病童救命藥已開　但他手上根本沒藥…荊門台商協會回應

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

快訊／高雄跟進了！3/2起公務人員禁止前往「二級旅遊警示國家」

罷韓連署破51萬　吳祥輝嗆：若成功就來領導罷免蔡英文運動

疫情爆發恐分流上班　北市府盤點備援地點

北市防疫計程車26日正式上線　專車載居家檢疫者就醫

全民防疫新冠肺炎　陳建仁：誠實是疫調成功的必要條件

入校量體溫、洗手教學…　侯友宜視察校園「六大防疫重點工作」

立法院小黨抽委員會　蔡壁如司法、陳柏惟財政、林昶佐衛環換外交

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

經濟部准了！丹麥廠商「70億投資」台灣風電增資案通過

血友病童救命藥已開　但他手上根本沒藥…荊門台商協會回應

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

快訊／高雄跟進了！3/2起公務人員禁止前往「二級旅遊警示國家」

罷韓連署破51萬　吳祥輝嗆：若成功就來領導罷免蔡英文運動

疫情爆發恐分流上班　北市府盤點備援地點

北市防疫計程車26日正式上線　專車載居家檢疫者就醫

全民防疫新冠肺炎　陳建仁：誠實是疫調成功的必要條件

入校量體溫、洗手教學…　侯友宜視察校園「六大防疫重點工作」

立法院小黨抽委員會　蔡壁如司法、陳柏惟財政、林昶佐衛環換外交

快訊／花蓮縣晚間發生4.2地震　震度最大4級

快訊／新加坡再添1例「新冠肺炎」確診　累積確診90例

台灣保育史上最慘案件！　​​東北角7海龜同天死亡被冲上岸

落實行動治理走訪土城區里長座談　侯友宜發「居家防疫關懷包」

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

影／金融股值得存股嗎？　達人不建議

公股金控首家！確保業務不中斷　兆豐金啟動異地備援計畫

福德正神聖誕　土城埤林廣福宮獲贈「護國佑民」匾額

政治熱門新聞

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

血友病童有台灣身分證　陸委會：勿再亂傳！

快訊／國防部：已通令各部隊　暫停3、4月教召

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

陳時中禁醫事人員出國！他嘆：醫奴，可憐哪

小粉紅堅持回台用健保！　陳柏惟：費率應和國人有別

游錫堃引「台商的一封信」轟馬英九該有分析能力

滯陸台童想家…羅智強「紅了眼睛」

杏仁哥告罷韓團體　雄檢將分案調查

北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草

罷韓連署破51萬　吳祥輝：成功我就罷蔡

更多熱門

相關新聞

用樂高拼出「真的大樓」好想朝聖

用樂高拼出「真的大樓」好想朝聖

樂高（LEGO）積木的發源地位於丹麥的小鎮比隆（Billund），樂高集團總部、主題樂園都建在這裡。從四年前就開始規劃的樂高新總部，目前辦公室已經正式啟用，整體建築以樂高為靈感，使用鮮豔色彩搭配凸起圓點的外牆設計，整個總部彷彿是真實版積木屋，身為樂高迷這裡絕對是必須朝聖的景點！

曾之喬甜嫁辰亦儒：心打開後，這世界很多人愛妳

曾之喬甜嫁辰亦儒：心打開後，這世界很多人愛妳

丹麥籍貨輪船員身體不適　海巡馳援

丹麥籍貨輪船員身體不適　海巡馳援

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

小美人魚像遭紅漆塗「光復香港」

小美人魚像遭紅漆塗「光復香港」

關鍵字：

丹麥風電

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

劉真傳拆葉克膜　若裝人工心臟「可多活8-10年」

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面