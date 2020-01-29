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丹麥籍貨輪船員海上身體不適　淡水海巡疾馳救援後送就醫

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▲▼丹麥籍貨輪船員身體不適，淡水海巡隊派挺到場救援後送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲丹麥籍貨輪船員身體不適，淡水海巡隊派挺到場救援後送。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

國家搜救指揮中心日前接獲通報，在觀音西方約55浬處有艘丹麥籍貨輪，船上一名德國籍船員身體不適，請求我方派艇協助，淡水海巡隊接獲轉報後立刻調度巡防艇，在觀音外9浬處與貨輪會合後，安全載運船員回到台北港海巡基地馬頭，並由救護車送往淡水馬偕進行後續診療。

海巡署艦隊分署第二（淡水）海巡隊日前下午5時許接獲轉報，貨輪上有名德國籍船員身體不適，暫時沒有生命危險，預計晚間8時30分會航行到台北港外海，請求協助醫療後送；海巡弟兄立刻前往求助，並通報基隆港務消防隊台北港分隊派遣救護車至臺北港海巡基地碼頭待命。

為了爭取救援時效，巡防艇在觀音外9浬處與該貨輪會合，並成功接駁德國籍船員給予妥適照護，安全載返臺北港海巡基地碼頭，並由救護車後送淡水馬偕醫院進行後續診療，船務代理公司對海巡署海上緊急救援深表感謝。

第二海巡隊表示：執行海上救難工作均秉持人命救助為第一優先，民眾如於海上發生緊急狀況，可透過漁業廣播電台或撥打海巡「118」免費報案專線，海巡署將於第一時間馳赴救援，確保民眾生命財產安全。

▲▼丹麥籍貨輪船員身體不適，淡水海巡隊派挺到場救援後送。（圖／記者陳豐德翻攝）

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