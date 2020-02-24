怒轟《華爾街日報》還不道歉　趙立堅：一意孤行就承擔後果





▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

記者任以芳／綜合報導

針對日前《華爾街日報》刊登評論，文章標題含「東亞病夫」字眼，觸怒大陸政府，事後也沒有正式道歉。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（24日）再次提出強烈疑問，他表示，中國不做「沉默的羔羊」，《華爾街日報》一意孤行，就要承擔後果。

大陸外交部今（24日）例行記者會上，環球時報-環球網記者提問，日前「53名《華爾街日報》在華員工聯名發郵件致該報管理層，要求修改此前發表的《中國是真正的亞洲病夫》文章標題，並向被冒犯者道歉。郵件中寫道，這並非編輯獨立性的問題，也不是新聞報導和評論之間劃分的問題。這是一個錯誤的標題，它深深地冒犯包括中國人在內的許多人。 但《華爾街日報》發言人22日表示該報的立場未改變。中方對此有何評論？」

▲大陸新外交部新發言人趙立堅，質疑《華爾街日報》一意孤行，就要承擔相應的後果。（圖／翻攝 人民視頻）

對此，發言人趙立堅表示，關於《華爾街日報》發表辱華文章，有兩大重點申明。第一，面對惡意侮辱、抹黑，中國不做「沉默的羔羊」。第二，該報以新聞報導和評論相對獨立為由，百般推諉，沒有道理。

日前大陸外交部發言人耿爽曾表態，中方就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場，要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利，「但遺憾的是，《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。」

首日上線，加入外交部發言人新鐵三角成員的趙立堅，立刻發揮敢衝的個性，繼續提出一串強硬質疑。他表示，「《華爾街日報》究竟誰來負責任？誰出來道歉？《華爾街日報》既然有罵人的囂張，為什麼沒有道歉的勇氣？世界上只有一份《華爾街日報》，該報既然一意孤行，就應當承擔相應的後果。」