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快訊／近40年來第一次！　大陸兩會表決「確定延期」時間另決定

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▲兩會,李克強,習近平,人大,政協。（圖／路透社）

▲2020年大陸兩會確定延期。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會第十六次會議舉行閉幕會。會議表決通過全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習。另外，關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定，表決通過，大陸兩會確定延期，開會時間將另行決定通知。

根據新華社報導，會議通過關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定。「決定明確，適當推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。」另外，建議原計劃於3月3日召開的大陸全國政協十三屆三次會議同樣適當推遲，具體時間另行確定。

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸兩會今年確定延期，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸兩會確定延期，開會時間另行公布。按照過去慣例，兩會都是3月3日開幕，3月中旬閉幕，針對今年延期的開會時間點，有外媒推估，3月下旬或4月初最有可能。目前大陸各地疫情漸漸趨緩，預估3 月中開始平穩，加上14天的最後觀察隔離期，4月初召開兩會可能性最大。

由於疫情尚未明朗，大陸最高指導原則以「防疫為優先」。自從大陸實行改革開放，恢復人大和政協的會議都在三月初，連2003年SARS期間都照常舉行，今年兩會延期將是近40年來首次。根據明報指出，一直關注中國問題的北京理工大學教授胡星斗也認為，「就目前大陸防疫形勢，恢復經濟和穩定就業等民生問題是首要任務，延期兩會召開是正確決擇。」

 另外，根據大陸官媒指出，新冠肺炎疫情發生以來，大陸濫食野生動物的突出問題以及對公共衛生安全構成的巨大隱患，社會各界廣泛關注。不過，全面修訂野生動物保護法，還需要一個過程，面對疫情防控關鍵時期，大陸全國人大常委會儘快通過一個專門的決定，既十分必要也十分緊迫，目的就是在相關法律修改之前，先及時明確全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易。

大陸現行野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源、未經檢疫合格的其他保護類野生動物。《決定》在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立了全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。決定自公佈之日起施行，也就是今（24日）起開始正式生效。

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