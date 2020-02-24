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習近平認「難度最大」衛生事件　超過2000醫護確診：我心情十分沉重！

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▲▼ 2月10日，習近平在朝陽區疾病預防控制中心。（圖／翻攝　新華社）

▲習近平先前現身朝陽區疾病預防控制中心。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，大陸國家主席習近平親自上火線，主持疫情防控和經濟社會發展工作部署會議。他直言這是新中國成立以來，在大陸發生的「傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大」的一次重大突發公共衛生事件。

在23日舉行的部屬會議上，習近平表示，中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起，對於這樣的大考，確需全力應考。

當前疫情形勢依然嚴峻，相關防控工作在最重要的關鍵階段。習近平說，「統籌做好疫情防控和經濟社會發展，既是一次大戰，也是一次大考。」他也要求各級黨委和政府必須高度警惕，不可存在僥倖心理、放鬆心態，「繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功」。

▲▼ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

目前湖北、武漢還是主要戰場。習近平也提出，要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵。而北京疫情方面，習近平強調，防控要堅決做好「外防輸入、內防擴散」兩大環節。

習近平也說，目前已經有超過2000名醫務人員確診感染了新冠肺炎，更有醫務人員以身殉職，「我心情十分沉重」，「醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護」。

談到如何確切維護社會穩定時，習近平則指示，「疫情防控期間採取一些嚴格的管控措施是完全必要的。到了現在這個階段，除湖北和武漢等疫情防控任務重的地區外，要注意把握好度，儘量採取對群眾生產生活影響小、帶來不便少的措施」。

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