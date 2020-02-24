血友病童跟媽媽今晚抵桃機！已派護理師隨行　陳時中：往後都以包機為原則

▲滯留湖北的血友病童媽媽，首次收到救命藥，海基會秘書長姚人多在臉書PO出照片 。（圖／記者林紳旭翻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情影響，中國大陸武漢從1月23日封城至今已1個月多，今（24）日宣布，滯留在漢外地人員可出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，維持安全有序原則，不料下午又宣布取消。但備受關注的滯留湖北血友病童與其母親已經出城，預計將在今晚搭乘長榮航空自成都起飛的航班回台，指揮官陳時中表示，這次武漢回來的名單，確定就是媽媽跟小孩，往後基本都是以包機為原則。

陳時中表示，該名血友病童，確實他有一些情況，經過協商跟溝通後，讓他從成都返台，已經有找主治醫師做過相關視訊，了解相關情況後，目前來講適合飛行，及早得到醫療救助是比較好的方式。

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陳時中說，現在已經派了一名護理師到成都去，現場會先做檢查，隨時有情況可以連線主治醫師，確保他的身體狀況適合飛行。他強調，相關防護、安全準備是一定的，飛機上也安排一定距離，期待能夠很平安，也不影響其他乘客後，將他接回台。

據了解，滯留湖北的血友病童與其母親將搭乘長榮航空從成都起飛的班機，預計今晚抵達台灣。長榮航班預定19時15分自成都雙流機場起飛，22時40分抵達桃園機場。針對此事，長榮航空表示，牽涉到客人個資問題，沒辦法透露相關消息。

另據知情人士指出，目前指揮中心已派一名護理人員隨長榮桃園飛成都航班出發，該航班晚間返抵桃園機場後，會比照先前包機模式，先停在601接駁機坪，並在此先對機上人員做相關機邊檢疫，確定沒有相關症狀後，才會安排放行，不會讓他們進入航廈中。至於後續該怎麼安排人員離開，目前相關單位還在討論中。

▲滯留武漢的血友病童與其媽媽，今晚將搭乘長榮航空自成都返台。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

因第二批湖北返台包機遲遲未果，其中一名滯留武漢的血友病童媽媽馬女士，近來不斷喊話表示，兒子的救命藥已經再度告罄，呼籲「救救孩子，盡快再發武漢包機」。不過，今日武漢也發布新措施，宣布滯留在漢外地人員可出城，但要堅持錯峰出城、分批實施。