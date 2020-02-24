24歲多金男染疫！治療中「一眼鍾情」女護士…康復後直接「上鏡告白」尋人

▲23歲男患病遇暖心女護士，上鏡告白尋人。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一位名叫劉猛的24歲新冠肺炎患者，在武漢武昌洪山體育館「方艙醫院」接受了12天的治療後，治癒出院，康復後他一直在尋找一個人：江西援助武漢醫療護理隊的楊護士。對此，劉猛直接上鏡告白，滿世界尋人，「是楊護士讓我重拾了生的希望，她的眼睛有種給人信心的感覺，看著她就感覺不會害怕。」

據《看看新聞》報導，劉猛是武漢一名商人，事業有成。今年1月下旬，他和父親以及多位家人感染上了新冠肺炎，隨後輾轉多家醫院，都被醫院因患者爆滿而拒收。他說，醫生看到他，就自動保持一米五的距離，而這個距離，讓他一度感到絕望。

他回憶起當時確診前的情況說，「發熱、全身乏力、胸口悶，症狀我全部都有，1月24日醫院人滿為患，人生第一次經歷過凌晨3點排隊，光排隊都排了10個小時，但根本沒有床位。」

▲他拍下的方艙醫院場景。（圖／翻攝自看看新聞）

直到2月初，洪山「方艙醫院」開艙收治病人。發燒近10天的劉猛和父親，這才被接了進去，在那他遇到了來自江西醫療護理隊的楊護士。

「她一直鼓勵我『你不要怕，你很年輕，你相信自己一定沒事的，我們竭盡全力會救助每個患者』，這個話一說，心很暖。」劉猛回憶，這位女護士讓自己重生，「她的護服上寫著『楊』字，還有一句『祖國必勝』。」

▲他和醫護合影。（圖／翻攝自看看新聞）

因為楊護士以及江西醫療護理隊的精心護理，經歷了一段時間的治療，劉猛和父親的病情好轉了，2月16日順利治癒出院。劉猛說，經歷生死，才真正理解了那「一米五」距離，也顛覆了自己此前對醫護人員的看法。

面對這次疫情，劉猛隨後立即以自己公司的名義捐款5萬元人民幣（約新台幣22萬元），並且還與朋友一起，正在想辦法為方艙醫院的醫護人員提供物資和幫助。