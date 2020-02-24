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南韓最小患者「16個月大女嬰」…父母帶她參加婚禮　大媽也在場

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▲▼ 武漢肺炎,新冠肺炎,肺炎,南韓江原道西部春川市。（圖／路透）

▲南韓確診新冠肺炎病例數連日來飆增。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（24）日新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，金浦也出現一名16個月大的女嬰確診，成為國內年紀最小的患者，另外，還有兩名分別為4歲與11歲的女童也確診，使得外界擔憂疫情對於孩童的影響。據了解，這名16個月大的女嬰曾被父母帶去參加婚禮，疑似傳染力驚人的第31例患者當時也在飯店內。

綜合韓媒報導，來自金浦的16個月大女嬰成為南韓最小的確診患者，金溥市23日表示，女嬰的爸媽都為30多歲，參加完位在大邱的一場親戚婚禮後都確認感染COVID-19。這對夫妻第一次進行檢查時，女童也有針對病毒展開檢驗，首次的結果呈陰性，然而，女童第二次的結果卻呈陽性，因此緊急送往首爾的醫院。

據報導，這對夫妻在15日曾帶16個月大的女嬰參加婚禮，當時停留約90分鐘，而參與新天地教會活動的第31例患者也在酒店內。夫妻中33歲的女性於19日出現咳嗽等症狀，21日被確診為第19例患者；而沒有出現症狀的34歲老公，同樣感染COVID-19。

目前，南韓未成年的確診患者共有3名，11歲的女童正在首爾接受治療，4歲女童為大邱一所托兒所的學生，由於年紀小、症狀輕，她的母親穿上防護服在隔離病房陪伴她。

南韓第31例患者是61歲的大邱婦人，出現症狀後，她還搭乘大眾運輸，並照常參加新天地教會、婚禮等人潮眾多的活動。南韓多數病例都與新天地教會有關。

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