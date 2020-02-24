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彰顯防控成效！　廣東等6省下調疫情「應急響應等級」

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▲▼武漢肺炎,武漢,公車,口罩,隔離。（圖／路透）

▲大陸已有部分省分，下降針對疫情的應急響應機制等級。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸抗擊新冠肺炎疫情近2個月，中共政府積極推動各地復工復產、維穩經濟社會運行，且隨新增確診案例數的下降，近日包括廣東、甘肅、遼寧等多個省分，已經將突發公共事件的「應急響應機制」等級，從原先的一級（特別重大事故）響應，調整為較低的三級（較大事故）或二級（重大事故）響應。

今（24日）一早，大陸包括《人民網》等主要官媒，以「重要訊號」、「重大訊息」的方式，轉發此一訊息，強調「按照黨中央、國務院決策部署，依據國家有關法律法規規定和各地新冠肺炎疫情防控形勢，多地對新冠肺炎疫情的應急響應等級進行了調整。」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲防控疫情是中共政權當前的首要之務。（圖／路透社）


根據報導，目前已有包括甘肅、遼寧、貴州、山西、雲南等地，調整了「應急響應等級」，包括甘肅省已自21日14時起從一級響應，調整為三級；遼寧自22日9時起，從一級調整為三級；貴州自23日24時起，從一級調整為三級；雲南自24日零時起，從一級調整為三級。廣東、山西省方面，則分別從24日九時和零時起，從一級調整為二級響應。

國家突發公共事件應急響應機制，是中共根據其事件應急預案，制定的全國性應急預案體系，目的是提高政府保障公共安全和處置突發公共事件的能力，最大程度地預防和減少突發公共事件及其造成的損害。該預案於2006年啟用後，將事件分為自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等四類，依嚴重程度分為Ⅳ級（一般）、Ⅲ級（較大）、Ⅱ級（重大）、Ⅰ級（特別重大）等四個級別，並由此發布藍色、黃色、橙色、紅色預警。

截至今天上午9時，全大陸累計新冠肺炎確診77,031例，死亡2,445例，治癒23,357例。根據大陸各省衛健委官方發布消息，已有24省（自治區，直轄市）23日0時-24時新增確診病例為例0，其中包括北京，湖南，河南，天津等。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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