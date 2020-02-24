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台童喊我想回家…羅智強「紅了眼睛」籲陸方：第二架包機改華航有何不可

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▲▼羅智強國民黨部前受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲羅智強。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情以及兩岸政治角力，滯留大陸湖北省900多人迄今仍無法包機返台。對此，台北市議員羅智強表示，收到很多滯陸台灣之子想回家的影片，讓他「紅了眼睛」，究竟兩岸當局在搞什麼，使很單純的包機返台卡到現在？

羅智強23日在臉書上表示，收到很多滯陸台灣之子呼喊想回家的影片，他紅著眼睛把這些小朋友的影片看完，並請辦公室加上中英文字幕，希望他們的呼喊可以讓全世界聽見，「這些都是台灣孩子，台灣人的未來，到底兩岸當局在搞什麼，明明很單純的包機返台，可以卡到現在？」

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機滑行中 。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢台商包機返台。（圖／記者李毓康攝）

羅智強提到，從媒體報導來看，其中一個談不攏的點是北京堅持東航，台灣堅持華航，雙方都說「只要對方不堅持，不就沒事了嗎」，然後把僵局的責任推給對方，「其實東航、華航都參與了春節包機，是哪一間航空公司承接，跟兩岸的主權爭議一點關係都沒有，我也不懂，到底兩邊在堅持什麼？」

羅智強向陸方呼籲，首架包機已經是東航，那麼第二架包機改華航，又有何不可？之後的包機，由東航、華航輪流承接，這應該算是公平合理，陸方不需要反對，這也和主權沒有任何關係。

不過，他也提到，總統蔡英文說武漢包機要比照「橫濱模式」，這就「政治」，民進黨要在這個節骨眼去跟大陸吵架「一邊一國」，這真的有讓協議成功的心？至於蔡政府堅持要做「登機前檢疫」，雖然立意良善，但也等於是要在大陸行使台灣的公權力，難度極高。

羅智強認為，比較務實可行的辦法是台灣這邊派遣醫療人員，隨同華航班機到武漢。國籍飛機視同領土延伸，台灣的醫療人員要在飛機上如何檢疫，北京也管不著，這應該是雙方能有共識的最大限度了，「兩岸關係錯綜複綜，要協議成功，必須雙方都必須放下一些政治私心，要協議破局，隨便找個碴都辦得到。兩岸各退一步吧！」

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