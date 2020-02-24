「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心！應不少居家隔離者會溜來

▲民眾防範疫情得勤洗手。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍表示，「防疫到現在我都還滿樂觀的，但這件事情真令人憂心。」而他所說的「憂心事」，是指3月將登場的大甲媽9天8夜遶境活動。對此，鎮瀾宮董事長顏清標曾表示，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，歡迎大家一起參與遶境。

年度盛事大甲媽9天8夜遶境將於3月19日起駕展開，但新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不少人擔憂這場動輒上百萬人的國際級活動恐會增加傳染風險。不少網友湧入鎮瀾宮的臉書留言表示，雖遶境在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂，應該慎思取消遶境。

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▼大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

▼大甲媽往年遶境盛況。（圖／資料照／記者吳杰澄攝）

而蔡賢龍22日在臉書發文，轉貼「大甲媽遶境將登場、防疫大考驗來了」的新聞說，「防疫到現在我都還滿樂觀的，但這件事情真令人憂心。我想應該是金主（中國）要求如期舉辦，才能讓疫情傳播，這時應該不少居家檢疫或隔離的人會想溜來參加吧。」

對於將登場的大甲媽遶境，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩23日表示，因現在台灣有社區感染的機率還是低，所以目前沒有禁止大型集會，但有對外公告辦理大型集會的指引，提醒需要注意哪些地方，希望主辦方給予參與者適當的注意與協助；例如，在會場裡頭要注意是否有人有呼吸道的症狀，若有出現症狀就不要再參加。

不過，指揮中心指揮官陳時中則語帶保留，強調指引根據傳播狀況都會變，指揮中心會根據狀況隨時來做調整。顏清標日前受訪時表示，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，歡迎大家一起參與遶境，一起跟著媽祖走出人情味。

▼大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

▼蔡賢龍臉書發文。（圖／翻攝蔡賢龍臉書）