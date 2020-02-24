禁出國！醫事人員憤怒了　台大醫院工會：一年前就得排假！買好機票期待很久了

▲台大醫院企業工會理事長陳愛蓉指出，「我們收到非常多基層人員覺得錯愕，甚至是憤怒。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

為了儲備醫療量能，中央流行疫情指揮中心23日宣布，除非經過報備者，將限制所有醫事人員出國，這也讓部分醫事人員出現反彈。台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會也發出5點聲明，認為沒有明確內容和配套措施，讓他們無所適從，「我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙。」工會代表說，很多醫護人員的休假都在一年前決定，如此一來會打亂行程，也擔心沒有辦法充分休息。對此，衛福部也做出回應。

台大醫院企業工會代表林醫師出面受訪表示，很多人可能很早排好假，已經規劃好要去哪裡，已買機票、用好住宿，也期待了很久，結果23日突然發布這消息，「我們是覺得大家反彈原因是因為這樣。」

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醫護人員說，他們的工作和排休都比較特別，所以一旦被限制出國，除了旅程規劃不便，可能還會造成經濟上的損失，包括住宿機票或團費。

▼台大醫院企業工會代表林醫師表示，很多人可能很早排好假。（圖／東森新聞）

台大醫院企業工會理事長陳愛蓉指出，「我們收到非常多基層人員覺得錯愕，甚至是憤怒，有些人都已經訂機票，因為醫事人員的休假其實都要在年初，甚至一年前就要確定哪一周可以進行休假，機票也是那個時候就訂好了。」

台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會也發出5點聲明，認為禁止出國規定應該有配套措施，或者更明確規則，否則會讓他們無所適從，「我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙。」

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，為了確保台灣的醫療能量，中央流行疫情中心指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，引發部分醫護反彈。

衛福部23日晚間發布新聞稿表示，限制出國對象以第一線直接與照護病患相關的醫事人員為主，診所任職者將不在限制之列，基於風險考量，中港澳地區將嚴格禁止前往；其他經指揮中心發布之「旅遊警示地區」則須報准，相關細節將於25日邀集各級醫院協會代表、專業學會及院長共同討論確定後決定。

▼陳時中宣布醫事人員除「申請核准」外不得出國。（圖／記者李毓康攝）

衛福部表示，現階段的防疫重點，首在控制疫情發展，避免醫療需求暴增；其次為降低醫療人員耗損，特別是專業醫療人員培養不易，人力難以於短時間提升或及時遞補，因此應盡可能避免醫療人員於防護不足下，接觸感染個案而染病或需要居家隔離；或因旅遊史而需要居家檢疫的情形發生，進而影響醫療人力之調度，甚至衝擊醫療服務量能緊縮。

為了因應防疫需要，衛福部初步規劃將嚴格限制醫院第一線醫事人員前往中港澳地區；其他旅遊警示地區，除非因會議、公務或是特殊原因需要，經醫院首長同意外，皆不得前往；但經同意出國者，仍應落實返國後自主健康管理14天，且於該期間不得從事第一線醫療照護工作。

衛福部強調，防疫如同作戰，而醫療人員是最重要的戰士，目前的防疫成績是所有醫療人員共同努力的成果，只是未來疫情發展難料，因此須盡可能保護人員安全，維持醫療量能不受疫情衝擊。

台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會針對「中央指揮中心限制醫護人員出國措施」回應：

一、本措施至今僅由指揮官在記者會上口頭說明，迄今未有法規細節及配套措施，呼籲指揮中心盡快對民眾與醫護人員解釋。

二、若該項措施為真，則其影響範圍巨大，但研議到實施，未就細節與利益相關團體磋商。醫療人員未必不願意配合辦理，惟就施行範圍、時間區間與補償措施應有更多意見，盼望指揮中心至少做到最基本的徵詢。

三、由於限制出境的時間區間不明，而國外旅遊多需要提前預約住宿、機票及預付團費，匆促之間禁止醫事人員出國，除了旅程規劃不便之外，還恐造成經濟上之損失。呼籲政府單位落實禁令同時，能夠設想補償措施，或以國內旅遊補助同時達成資助旅遊業者之目的。

四、以勞基法人員來說，年休期間應經勞工同意，而非雇主片面決定。由於單位人力吃緊，許多醫療人員年休時間早於一年之初即預定，避免同一時間出國單位出現人力荒。工會呼籲，醫院管理者應最大程度容許延後年休，讓醫護人員能夠保有充分休息的權益。

五、保障醫護人員不是在疫情期間說聲「辛苦了」便一筆帶過，醫療人員更在乎平時的勞動條件，以及防疫期間獲得充分的保護措施。我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙，更期待看到實質的改革措施。