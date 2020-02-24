殺傷部隊戰力　嚴德發：國軍絕對不能發生群聚感染事件

軍聞社／記者周昇煒臺北電

因應周邊國家「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，武漢肺炎)」疫情提升，國防部長嚴德發近日召集國防部及各軍司令部高階幹部舉行防疫管制會議，提醒防疫重點，並強調「防疫就是作戰」，要求各單位以如臨深淵、如履薄冰的態度進行防疫工作，確維部隊整體戰力。

會議中，嚴部長首先聽取各局處首長對各單位防疫工作進行重點簡報，並再次強調，「國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件。」面對疫情越來越嚴峻，我們更要加倍認真、加倍努力，當前最重要的就是部隊的防疫工作，因為部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，斲傷部隊整體戰力。

嚴部長表示，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，我們要引以為鑒，尤其面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，包括高山站台、外離島、海軍艦艇等各部隊戰備任務，都必須進行完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

嚴部長指出，各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作，杜絕營內防疫死角；洽公官兵以電話溝通為優先，避免長途洽公，官兵休假在外也應避免出入人員密集場所，並減少營外聚餐，讓防疫工作從自身做起。

針對近期預劃前往疫情高風險國家旅遊官兵，嚴部長請各部隊主官善加勸導，若無特殊原因，應取消前往或延後前往，避免暴露在感染武漢肺炎的風險中；此外，近期已從疫情高風險國家返國官兵，也應配合中央流行疫情指揮中心的14天管理要求，密切追蹤、觀察身體有無不適，嚴密防範將疫情帶回營區。

嚴部長並要求各級幹部編成防疫督導小組，前往部隊督檢並輔導各項防疫作為，衛生營、連也應投入周邊營區防疫整備工作，提供醫療服務與專業，提升部隊防疫觀念及醫療資源，共同做到「落實防疫、滴水不漏」的目標。

此外，嚴部長也提醒各部隊應事先研擬「肇生案例後」的營區防疫應變辦法，除針對個案進行應處、區隔管理及醫療處置等措施外，營區內也必須進行區隔管理措施，包括獨棟營舍、獨立樓層的安排，以及部隊生活管理動線安排、訓場分配等，避免交叉感染，以維繫部隊戰力，讓民眾放心，也讓國人對國軍有信心。