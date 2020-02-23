花蓮學子天生探究高手　馬來西亞國際發明展獲1銀2銅及特別獎

▲慈濟科技大學參賽團隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬來西亞MTE國際發明展吸引波蘭、克羅埃西亞、伊朗、印度等世界20個國家、超過527件作品參賽，其中台灣也有24項作品參賽，共拿下8金8銀4銅優異的成績，其中慈濟科技大學與三民國中合組的團隊，榮獲了1銀2銅及特別獎的成績，表現非常亮眼。

▲愛玉隨行杯團隊。

慈濟科技大學羅淑芬副教授長期帶領大專學生利用假日，前往偏鄉部落學童進行部落假日教室與關懷陪伴，發現部落學生天生就是探究的高手，擅於觀察以及想像的能力，因此結合科技部「科學x志工・愛與知識，永不止息-東區」計畫，透過慈濟科技大學大專生，大手拉小手一起發現生活上的不便利，利用3D列印、影片剪輯等科技能力，共同研發了愛玉隨行製作杯、多功能化妝盒、好神水果採收器等三項作品，參與「2020第十九屆馬來西亞MTE國際發明展」比賽。

▲水果採收盒團隊。

其中榮獲銀牌的高旖旎同學表示，愛玉是台灣特有的藤本果實，可降低膽固醇、預防慢性病,也是消暑減重食品。傳統愛玉製作過程是以雙手搓洗產生果膠，過程中易因雙手不乾淨而有衛生疑慮，且過程繁瑣耗時。因此他們研發了具攜帶方便性、製作簡易性、飲食安全性的3大優點的愛玉隨行製作杯，只要按壓啟動攪拌按鈕，將愛玉籽攪拌釋放果膠，擠壓過濾膜後靜置10分鐘，旋轉吸管即可享用。

▲多功能化妝盒研發團隊。

三民國中校長鄭健民表示，這次參與國際發明展的學生，許多都是初次出國參與國際發明展競賽，參與學生以英文向評審及貴賓展示作品，不僅提升偏鄉學子語文能力與自信，也增加創新研發的量能與世界接軌機會。

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