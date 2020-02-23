日本累計139確診　德仁迎接60歲生日「期待奧運也擔憂疫情」

▲日皇德仁今日迎接60歲生日。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

2020年東京奧運預計於7月24日展開，然而日本本土至今最少有139人確診新冠肺炎（COVID-19），外界也擔憂疫情是否影響這場運動盛事。日本天皇德仁今（23）日迎接60歲生日，被問到相關看法時，他表示期待著東京奧運，卻也對新型冠狀病毒的擴散感到擔憂。

《路透社》報導，日本去年5月1日正式進入令和時代，德仁今日迎接60歲生日，他也發表首次即位後的記者會演說。他說自己期待著夏季的東京奧運，但也擔心COVID-19的擴散狀況。

德仁表示，他與那些治療患者、盡力控制疫情的人員同在，希望這些努力很快會有成果，並向患者與其家屬表達同情。回憶日本第一次主辦奧運是在1964年10月，也是日本在二戰後慘敗不到20年，象徵著日方重回國際舞台，德仁記得當時他才4歲，他與父母欣賞馬拉松、馬術比賽以及閉幕典禮，運動員彼此一起進場，氛圍非常良好。

德仁提到，日本過去經歷不少動盪，包括去年發生多次慘重的颱風，如今又面臨新冠肺炎。日本至今已有3名感染新冠肺炎的患者死亡，從北海道到熊本縣等各地都有病例，若加上鑽石公主號的634人感染，全國累計病例數至少773，疫情延燒也使得當局取消德仁生日的公開慶祝活動。

除了討論疫情與東奧，德仁今日也談到皇后雅子的狀況時好時壞，目前仍在康復中。他希望雅子不要讓自己過於緊繃，只好做好能力範圍所及的事情就很好。

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