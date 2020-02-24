幾乎沒打過女兒…他催出門隨手扔「280ml裝礦泉水」！妻氣炸打113　被罰8千8

▲大女兒坐沙發猶豫不決，他催出門隨手一扔吃上官司。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名爸爸2018年為了催女兒出門，隨手丟出一瓶280毫升的小瓶裝礦泉水，導致女兒左手臂瘀青，媽媽一見這幕氣得撥打113。法院審理後，依過失傷害罪處這名爸爸罰金8800元，得易服勞役。可上訴。

判決指出，2018年12月2日下午，這名葉姓父親要帶2名女兒外出，但因大女兒坐在客廳沙發上猶豫不決，他等得不耐煩，為了催促女兒出門，直接將要給大女兒帶出門喝得小瓶礦泉水丟向對方，導致大女兒來不及反應，當場被丟中嚇哭，左上臂出現瘀青。目擊這幕的葉母則是隨手拿起空寶特瓶，打葉父2下，接著撥打113報案，並到醫院驗傷，聲請保護令。

葉父辯稱，「我是要催促大女兒出門，沒有傷害她的意思，但我應該要注意這樣丟可能會造成她受傷，只是當時沒有注意就直接丟過去」。

法院勘驗雙方說詞後指出，葉父平日與女兒相處算融洽，也未曾對女兒施加暴力，這次是因久候不耐，為催促大女兒出門，才會將原本要給女兒攜帶外出飲用的小瓶礦泉水丟出，審酌大女兒也表示，「爸爸平常對我們算滿好的，幾乎沒有打過我，希望他被罰錢就好」，依過失傷害罪處葉父罰金8800元，得易服勞役。全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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