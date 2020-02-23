整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

▲口臭示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19），常接觸人群的民眾選擇整天戴著口罩，不過戴久了之後，有人皮膚悶出問題，也有人難耐自己口中的異味。有網友就抱怨，因為被口罩悶了太久，嘴巴容易有味道，使用了口腔噴劑也沒什麼效果，詢問是否有更好的解決方法。

有網友日前就在mobile01發文，他表示辦公大樓規定進出要戴口罩，加上上下班通勤時間，一天起碼會有5至6小時臉部是被罩住的，隨之而來的問題就是嘴巴容易悶太久而有異味。

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原PO表示，自己以前都沒有這種困擾，雖然同事有準備讓口腔清新的噴劑，但他認為用了之後問題反而更嚴重，「大家會怎麼去除這個味道？」

貼文一出，過來人紛紛建議「飯後刷牙或是漱口」很重要，「主要是吃東西一些菜渣卡著沒清，就比較容易有味道」、「用牙線清理，應該是食物卡在牙縫才會有異味」、「覺得口腔噴霧只是輔助耶，還是要靠漱口水、牙刷、牙線這種比較能清理乾淨」。

▲建議有異味困擾的民眾，可以在飯後花點時間刷牙、漱口。（圖／取自Pixabay）

此外，本站報導《牙醫師：吃飽後「一個動作」 還原清新口氣、比刷牙更健康》中，牙醫師黃斌洋指出，大家整天戴著口罩講話、吃完飯又戴回口罩，內層恐會附著大量的唾液，以及食物油膩的氣味等。因此他建議，若在外不方便刷牙，可以用漱口水漱口，不僅可以保有清新口氣，也能幫助恢復口中的酸鹼值。

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