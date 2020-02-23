居家檢疫14天！長子「缺席母親告別式」錯過最後一面…友心疼：他很無能為力

▲居家檢疫期間任何理由都不得外出。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

只要有中港澳旅遊史，或是從特定流行地區回台的乘客，都必須進行14天的「居家檢疫」，這段期間內不可外出或搭大眾運輸工具，確保防疫零漏洞。一名男子日前從大陸回台，最近正在實施居家檢疫，怎料這段期間適逢母親過世，悲痛的他只能待在家中，什麼事都無法做，深感遺憾又難過。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天他去參加好友母親的告別式，但到了現場卻沒見到好友蹤影，一問之下才知道，昨天是對方居家檢疫的最後一天，相關單位不定時就會打電話抽查，確認對方有乖乖待在家，所以他只能遠遠地替母親送行，無法到現場見最後一面。

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▲網友感謝他遵守規矩共同防疫。（圖／翻攝自爆怨公社）



由於好友前陣子到大陸出差，期間收到母親病危通知，立刻買機票趕回來台灣，受到新冠肺炎的影響，他回台後必須待在家14天，「也無法處理媽媽的後事，只能勞煩妹妹處理」，身為長子的他，沒辦法和母親好好道別，連送她最後一程都辦不到，「非常無能為力，只待在家裡難過！」

網友看完也感慨，「這真的蠻揪心的，但天上的母親應該可以理解」、「逝去的人必能理解，這種時候若是講情而造成更大的傷害，是沒有人會原諒的」、「等他隔離結束再去好好拜他媽媽，他媽媽一定會感受到的」、「謝謝你朋友的配合，請你的朋友節哀。」

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