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台灣燈會「不明信號干擾」48架無人機突墜毀！損失初估250萬　市府反擊了

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▲▼台灣燈會「不明信號干擾」48架無人機突墜落！　市府出動反擊。（圖／台中市政府觀光局）

▲台灣燈會不明信號干擾！48架無人機突墜落。（圖／台中市政府觀光局）

記者鄧木卿、許力方／台中報導

2020台灣燈會倒數最後一天，22日晚間一場號稱「全台規模最大」、長達8分鐘的800台無人機展演，夜空中排列出珍珠奶茶、后豐鐵馬道等圖案，未料卻發生意外！台中市府觀光旅遊局出面說明，有48架無人機遭不明信號干擾，導致墜落，事故無人受傷，但只知是不明訊號干擾，無法判斷是否惡意。

台灣燈會主辦單位在天候允許時，每晚舉辦一場無人機展演，是本屆一大亮點，未料倒數前一夜發生突發事故。觀光局22日深夜發布聲明指出，晚間7時10分在台灣燈會上的800台無人機展演，因展演前、展演中突然受到不明訊號干擾，造成展演前及展演期間表演飛行受到影響，48架無人機掉落，嚴重影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質。

據悉，廠商表示，依據一架無人機約6萬元的價格，48架墜毀的無人機初估損失達到250萬元。

主辦單位預估，23日閉幕日當天若天候條件許可，后里森林園區現場仍將進行台灣規模最大的800架無人機展演，觀旅局已請電信警察協助，在無人機展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。市府呼籲，民眾千萬不要以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。

▲▼台灣燈會「不明信號干擾」48架無人機突墜落！　市府出動反擊。（圖／台中市政府觀光局）

▲▼台灣燈會「不明信號干擾」48架無人機突墜落！　市府出動反擊。（圖／台中市政府觀光局）

▼台灣燈會無人機展演是本屆一大亮點。

▲台中市政府表示，台灣燈會明晚閉幕，民眾把握最後2天時間。（圖／台中市政府提供）

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