「終結放榜亂象」未成功　台大學生會籲再次出擊：教育者應負責

▲台大學生會宣布「終結放榜新聞」將要再次行動。（圖／台大學生會提供）

記者崔至雲／台北報導

去年由高雄學生組織發動的「終結放榜新聞」行動，訴求高中校方應停止在學測、繁星、指考等入學管道結果公佈後，主動或被動提供學生資訊給媒體，製造以高分或錄取熱門科系學生故事或數量為焦點的「放榜新聞」。台灣大學學生會再次提出此訴求，認為放榜亂象仍未終止，青年將繼續對高中、大學、媒體提出訴求。

學生會指出，去年的「終結放榜新聞」行動有8所學校簽署承諾書，包括，鼓山高中、中山女中、高雄女中、鳳山高中、興國高中、三民高中、政大附中和台東女中，另外，包含高雄中學、北一女中、建國中學、師大附中等超過十五所學校在當年度做出拒絕接受媒體採訪、停止主動發送新聞稿、停止召開記者會等初步的變革。

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學生會表示，為了真正使放榜新聞不再是常態，要求各校作出明確而完整的承諾，以及相符的行動。作為教育者的校方介入放榜新聞的產製過程，即是向升學主義靠攏的表態，而放榜新聞的傳播則在滿足大眾對於升學想像的同時，助長偏好特定校系的觀念，要打破這樣惡性循環的結構，校方必須重新扛起教育者的責任，率先作出改變，而非只是一面迎合社會想像與壓力。



學生會也說，身為學生，他們發起行動，訴求改變；但於此同時也呼籲教育者負起積極責任，做出實際改變，促成真正提倡多元價值的教育體制：高中校方應停止在學測、繁星、第一階段申請、第二階段申請、指考、指考分發等結果放榜後，主動發送採訪通知、提供學生成績或錄取結果資料給媒體，並拒絕接受採訪；大學校方則應停止以分數、報填人數、報到缺額製造刻板印象的宣傳策略，而是著重於科系內涵、課程學習方向、學科與社會的關係等。



學生會呼籲教育工作者及媒體，促成真正提倡多元價值的教育體制，避免將學習成就視作純然個人努力的結果，而是更關注影響學習成就的社會結構因素，像是原生家庭階級的落差、城市與鄉村資源分配的不均等；其次，媒體在關於教育的題材選擇上應有更多元的呈現，並非只有錄取名校或熱門科系才是「成功」。

