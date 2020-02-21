台大開數位課遠距教學　管中閔上線示範：再大疫情台大也準備好了

▲台大開數位課遠距教學。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情的發展，台灣大學為保障無法返校就學的學生權益，加強數位學習平台，透過遠距教學讓學習不中斷。台大校長管中閔今（21日）現身本校教務處數位學習中心直播現場，與資工系教授蔡欣穆一起開場，示範線上教學。

台大指出，訊連科技創辦人黃肇雄是台大電機系校友，於UCLA 加州大學洛杉磯分校獲得博士學位後，回到台大資工系任教，並創辦台大多媒體及傳播實驗室。這次因應疫情，訊連科技捐贈「U會議」及「U簡報」視訊會議與教學直播服務，協助校方加強建構遠距教學和即時討論之平台。

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▲▼台大開數位課遠距教學，校長管中閔親自示範教學。（圖／台灣大學提供）

管中閔表示，感謝黃肇雄積極回饋母校，以其技術發展成果、科技研發經驗，協助本校發展遠距教學，無論疫情如何變化，在落實校園防疫工作的同時，學習不中斷。黃肇雄也說，防疫是台灣各界齊心努力的課題，訊連很榮幸能為防疫盡一份心力，協助台大在防疫時期，使用遠距教學及視訊會議來解決學生無法返校就學的難題。

▲台大開數位課遠距教學 。（圖／台灣大學提供）



台大教務長丁詩同指出，因為疫情發展的快速變化，尤其面對是中港澳學生的需求，感謝訊連黃肇雄提供捐贈平台，讓台大教授在虛擬教室中，可達到教學的效果。管中閔最後也呼籲，萬一疫情升高，台大也會有所準備，即使大規模停課，台大也有餘裕應對。





▲台大教務長丁詩同指出，因為疫情發展的快速變化，期待教授在虛擬教室中，可達到教學的效果。（圖／台灣大學提供）



