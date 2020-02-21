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棄台大電機！高三弟拚指考「改填生科」　他想勸退...網虧：起飛了要抓穩

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讀書,念書,K書,考試,書（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨天家族聚餐時，得知表弟放棄很高機率會上的台大電機，打算拚指考進生科，還說以現在的形勢，該科系前途無量；看著對方鬥志高昂的模樣，他不忍心當眾潑冷水，但同時也很想勸退他。

「表弟說要念生科，該跟他說什麼？」網友在ptt提到，昨天家族吃飯，大家都很怕新冠肺炎，結果讀高三的表弟就順著話題說，他們老師大讚台灣生科很厲害，研發能力強，在未來市場中，生技產業必會一支獨秀，「而且不吃石化、不吃能源，台灣發展非常有利。」

請繼續往下閱讀...

表弟在談論時，整個人很亢奮，還透露學測應該會上台大機械，但不想去了，打算改拚指考填生科；至於長輩則附和孩子說，「高興念什麼就念什麼，前途不可限量。」

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

有鑑於許多前輩「一日生科 終生科科」的經驗，他不禁苦惱，該怎麼勸表弟。對此，鄉民紛紛回應，「看著他冷笑，他就懂了」、「AI跟生技的確未來趨勢」、「聰明阿~生科要起飛了，抓穩了」、「風水輪流轉，生科蹲這麼久是該跳了」、「我記得我當年高中畢業的學長，回校就勸學弟妹別讀生科，經過了十多年，還有這種白X」。

而一些熱心網友則中肯表示，「假如他真的很堅持，至少不要唸純生科」、「走學術可以，想致富比較困難，很難學以致用」、「我們公司現場有一個台大純血生科碩在當現場助工，給你表弟參考看看」。

另外，去年就有生科所畢業的碩士生有感而發，表示自己學的是天然物純化分離，有NMR基礎，現職台灣數一數二的藥廠，不過薪水並沒有多高，每個月只領3萬5。還有同為理科系的網友感慨，「生科缺在台灣不多，大部分都是有BG的才有位子做，所以原po和同學算厲害惹，至少還有工作可以從事。」

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