提前部署「專責病房」！指揮中心列指引：醫護輪班比照SARS

▲衛福部醫事司長石崇良。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

鑽石公主號19名返台國人全入住負壓隔離病房，待二次採檢為陰性，才會轉到檢疫所。而隨著全球新冠肺炎攀升，指揮中心也嚴陣以待，下週將召開專家會議，要求醫院超前部署「專責病房」並列出指引，比照SARS時期，讓醫護人員分組隔週輪替上班，減少院內群聚風險，最快當週就能上路。

中央流行疫情指揮中心今（22）日召開記者會，公佈最新疫調結果，台灣維持26例確診，2年內無旅遊史的北部60多歲女性，為第24名確診者，1月22日出現呼吸道症狀，1月29日因肺炎住院，卻直至2月19日才確診，同住的二女兒以及來探視的孫女也在21日驗出陽性，成為第25、26案。

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指揮官陳時中表示，案24一開始不是住在負壓隔離病房，原本擔心有院內感染風險，但比對1月29日至30日醫院相關接觸者，包括周邊人員134位，採檢結果皆為陰性，代表院內感染風險解除，餘下201名接觸者仍在檢驗當中。

▲彰化醫院的負壓隔離病房。（圖／彰化醫院提供）

醫事司司長石崇良表示，案24沒有造成院內群聚感染，「代表我國感控做得蠻好的」，不過依然不能掉以輕心，因為在打疫仗時，最重要的是醫護人員。他說，醫護人員就像槍，民眾瘋搶的口罩、酒精則為子彈，「如果你光有子彈沒有槍，一點作用也沒有。」

隨著新冠肺炎擴大採檢，加上包機回台皆採「最嚴格標準」，台灣負壓隔離病房也用掉6成，原本有1100床，現在只剩下379床，雖然接觸者只要兩次採檢陽性，約2至3天後就能出院，但餘床量卻一直維持在380床左右。石崇良表示，如果負壓隔離病房用到8成以上，防疫措施將進入下一階段，也就是成立專責病房，採一人一間專人收治，總床數也可拉高到1500床。

▲新冠肺炎疫情在全球蔓延。（圖／路透社）

「打這一仗，最重要的是醫護人員。」石崇良再度強調，下週指揮中心將召開專家會議，要求醫院成立專責病房部署並訂出指引，醫護人員將比照SARS時期分組上班，一旦有人出現陽性，只需就該組值班人員做隔離，而不是整個科部一起癱瘓。

石崇良表示，該名北部女性與中部白牌車司機沒有造成院內感染，只能說有驚無險，但不會每次都這麼幸運，而未來如果疫情再升級，也不排除成立專責醫院，目前規劃北、中、南皆有，但會視該區域確診人數，再決定收容醫院規模。