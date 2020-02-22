陸疫情緩和！18省全天「無新增病例」...專家籲：仍不能放鬆

▲醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在大陸各地有所緩和，截至21日24時，18省（自治區）無新增病例，包括上海、福建、海南等，其中西藏已連續23天無新增。不過上海市公共衛生臨床中心醫務部主任、感染與免疫科主任醫師沈銀忠表示，「無論是什麼情況，都不能放鬆。」

據《澎湃新聞》報導，沈銀忠針對全天零增長的情況表示，「這充分說明我們前期的防控和診治策略，是有效的。但是無論是什麼情況，都不能放鬆。仍然要堅持，並不斷總結前期的有效做法，把工作進一步做好。」

▲武漢肺炎疫情下，計程車駕駛穿著防護服。（圖／路透社）

「傳染病即使沒有流行，我們也要做好相應的準備，未雨綢繆，而不是等到有疫情的時候才做這項工作。」沈銀忠指出，上海市公共衛生臨床中心，平時就一直有培訓和交流，萬一發生疫情，可以馬上應對，「即使中國沒有疫情，只要世界上某個地方有疫情，也會做出我們中國人的貢獻。」

根據最新通報，21日0-24時大陸共新增397例，其中湖北佔366例；共有18省（自治區）無新增病例，分別是雲南、山西、西藏、青海、內蒙古、陝西、福建、吉林、黑龍江、寧夏、遼寧、貴州、新疆、江蘇、上海、江西、海南、甘肅。其中西藏連續23天無新增，青海連續16天無新增。

截至21日24時為止，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增死亡病例109例，當日新增治癒出院病例2393例，解除醫學觀察的密切接觸者26441人，重症病例減少156例；累計共76288例、2345死。