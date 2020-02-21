神蹟保命關鍵曝！醉騎士逆闖狹縫連撞2聯結車　僅手腳骨折…原因是這個





▲機車騎士撞上聯結車的防捲裝置才沒被捲進去。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄一名機車騎士酒駕又為了搶快，竟逆向闖進快車道，先撞上對向一台聯結車，再撞到正準備左轉的另一台聯結車，連續撞擊兩台聯結車，被彈飛倒地不起，差一點就捲入車底，送醫後有手腳骨折狀況，人是清醒的，畫面曝光後也讓不少人直呼騎士命大，其實關鍵就是在騎士是撞上「防捲裝置」，才沒捲入車底下，也讓警方大喊他非常幸運。

▲騎士在兩台聯結車中間碰撞 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

39歲葉姓騎士11日下午5點多，騎乘機車行經小港區台機路前時，因酒駕竟逆向直衝對向快車道，騎到兩台聯結車中間縫隙，先與先碰撞外側的聯結車，再撞到另一輛內側車道的聯結車車身，騎士就在兩台車夾縫中連續碰撞，彈飛後倒地不起。

▲騎士手腳骨折並無生命危險 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

驚險畫面曝光後，也讓不少網友直呼「命真的很大！」，因為騎士在一連串強烈的撞擊下傷勢不重，僅左手左腳骨折，沒有生命危險，且發生事故當下還能打電話求救，到底關鍵在哪，小港分局交通組長陳順嘉透露：「葉男雖戴的是半罩式安全帽，但當下跟擦撞到的是聯結車的『防捲裝置』才沒捲入車底下，非常幸運。」不過這名葉姓機車騎士經抽血檢測酒測值酒精濃度超過標準，高達0.75毫克，得被依照公共危險罪函送偵辦。

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